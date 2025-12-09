世界150万部突破・39か国刊行のベストセラーとなっているのが『STOP OVERTHINKING ── 思考の無限ループを抜け出し、脳が冴える5つの習慣』だ。Amazon.comでも13,000超のレビューで世界が絶賛する話題書についてライターの照宮遼子氏に寄稿いただいた。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

転職面接で増大し続ける不安

リーマンショックが起きた年の秋、私は転職活動をしていた。

ある会社の一次試験を受けたが、会場は人であふれていた。

「落ちたら今の職場のまま。それは最悪だ」

――そう思った瞬間から、不安が止まらなくなった。

試験後も、結果が出るまでの間、延々と「落ちていたらどうしよう」と考えていた。

もう試験は終わっている。自分にできることは何もない。

なのに、頭の中は不安でいっぱい。通勤中も、昼休みも、夜寝る前も、同じことばかり考えていた。

でも、ある日、「今できることは何もない。ならば、目の前の仕事に集中しよう」と切り替えることした。

不安は残ったままだったが、頭の中のざわめきが、ようやく遠ざかりはじめた。

世界的ベストセラーの教え

この冬も日本で話題となっている、全世界150万部突破のベストセラー『STOP OVERTHINKING』の著者ニック・トレントン（行動心理学修士）もこう述べている。

不安な考えが頭に浮かんだらすぐに飛びつくのではなく、注意を向けるのを先のばしにするのだ。（中略）

先のばしすることで、簡単に何かに気を取られたり、集中力を乱されたりしないようにする。

――『STOP OVERTHINKING』（P.169）より

本書では、「心配する時間を決めて、それ以外は考えない」技術が紹介されている。

これは何かと誘惑に振り回されがちな現代人には必須のスキルだ。

たとえば、仕事中や夜寝る前に心配事が頭を占領しそうになったら、「明日の10時に考える」と決める。

それまでは、心配を脇に置いて、今やるべきことに集中する。

心配を完全に消す必要はない。

ただ、心配に支配される時間を減らすことはできる。

意識の行き先は、自分で決められるのだ。

不安があっても、「今考えること」と「後で考えること」を区別するだけで、頭の中がすっきりする。

「失敗したらどうしよう」で

動けなくなる人の致命的ミス

結果的に私は採用試験に受かり、転職に成功した。

つまり、あの心配は杞憂に終わったというわけだ。

今となっては、モヤモヤするくらいなら、落ちたときのために、何か行動したほうがよかったのではないかと思う。

別の求人を探す、スキルを磨く、人脈を広げる。そういう「今できること」に時間を使えばよかった。

「失敗したらどうしよう」と考えている時間は、ただの空回りだ。

不安は消えないし、何も前に進まない。

むしろ、不安が不安を呼んで、どんどん大きくなっていく。

この「動けない時間」を長期的に見ると、致命的なミスにつながる。

結果が出る前から「失敗したらどうしよう」と立ち止まるのではなく、目の前の行動に意識を戻す。それだけで、少しずつ前に進める。そんな貴重なスキルを本書は再認識させてくれた。

（本稿は『STOP OVERTHINKING ――思考の無限ループを抜け出し、脳が冴える5つの習慣』に関する特別投稿です）