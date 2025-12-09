「大学受験」は10代における最大のイベントです。残念な側面でもありますが、いい大学にいけば、なりたい職業になれる確率は上がり、将来の選択肢は増えるのが現在の日本です。それほどまでに大学受験の持つインパクトは大きくなっています。そんな難しい時代でも「自分らしい大学進学」をするために書籍：『17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。』が発売中です。本書は、きれいごとを抜きにして、「大学受験とはどういうものなのか」「人生とはどういうものなのか」を考えることができる受験の決定版です。本記事では発刊を記念して著者である、びーやま氏への特別インタビューをお届けします。

お悩み相談

「指定校推薦の多いMARCHって、正直高学歴って言えなくないですか…？」※1

指定校推薦は高学歴ではない？

――今回の相談者のように、指定校推薦は高学歴として認めないという層は一定数いるように思います。びーやまさんはこのことについてどう思われますか？

びーやま氏（以下：びーやま）：考え方としては理解できますが、MARCHを高学歴としないのはちょっと無理があるかなと。

指定校推薦はなにかと目の敵にされがちですが、そもそも別にルール違反をしているわけではないですし、自分の学校内ではそれなりの成績が必要になるわけです。

しかも、MARCHレベルの指定校推薦があるということは、高校のレベルもそこそこでないと厳しいですから、なにも楽しているとは言えないというのが僕の考えです。

――指定校推薦でMARCHを受けられる高校というのはどのくらいのレベルなのでしょうか。

びーやま：都市部の高校なら半分より少し上、地方なら上位校という印象です。これは指定校推薦に限らないんですが、MARCHに通っている学生は、想像以上に名門高校出身者が多いです。都内の高校の場合、学校名を聞いたことないなんてことはほとんどありません。

名門高校に入っている時点で、高校3年間どころか、それ以前からコツコツ勉強しているということですから、指定校推薦でMARCH入学は優秀ではないということはないと思います。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）