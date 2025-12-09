

台湾・新竹県の老舗菓子店「新美珍」が販売する台湾カステラ。手前からチョコ、抹茶、黒糖、オリジナルの４種類＝2021年6月18日、石田耕一郎撮影

ふわふわの食感と優しい甘みで日本でも人気のスイーツとなった台湾カステラ。その味の魅力と歴史を知りたいと、台湾北部の老舗を訪ねたところ、脱サラして家業を継いだ兄弟の努力と、日本との接点を知ることになりました。

この記事は、朝日新聞（デジタル版）の連載「地球を食べる」で2021年6月24日に配信された記事を再構成してお届けしています。本編記事はこちらから

台湾カステラのポイント

ふわふわ・ぷるぷるの食感で人気となり、日本に専門店も。本場の台湾では「懐かしい味のケーキ」といった意味で、手頃な価格で庶民に愛されるスイーツ

台湾北部の老舗は、脱サラした兄弟の職人が経営している。材料に水やバターを使っていないが、工夫を重ねて「飲み物と一緒でなくても食べられる」というきめ細かさとなめらかさを実現した

従来の生地は粗く舌触りが悪かったため、2人は、日本統治時代に伝わった日本風のカステラを参考に改良を重ねた。口コミでおいしさが伝わり、台湾全土で1日1千〜2千個を売る人気店になった

もっと知りたい

1, 本場の台湾カステラ

台湾では「古早味蛋糕」と呼ばれ、「懐かしい味のケーキ」といった意味を持つ。各地のケーキ屋や夜市の屋台などで売られており、価格も数十台湾ドルで財布にも優しい庶民のスイーツ。近年はタピオカミルクティーなどとともに、日本でもぷるぷるの食感が人気を呼び、専門店も続々とオープンしている

2, 老舗の味の秘密

台湾北部の老舗「新美珍」は、日本でブームとなる前に独自の味を生み出した人気店。まぜもののないオリジナルのほか、チョコや抹茶味などもあり、直径18センチ・高さ8センチのホール型を、台湾全土で1日1千〜2千個販売している。脱サラした兄弟が家業を継ぎ、舌触りがいま一つだった従来の台湾カステラの改良に着手。日本の統治時代に伝わったカステラを参考に製法や材料を吟味。水やバターを使っていないのに、のみ込む際にものどにひっかからないきめの細かい、なめらかな台湾カステラを生み出した

3, 日本の老舗にも影響

長崎カステラの地元・長崎県の老舗菓子店「菓秀苑 森長」が、台湾カステラの味と食感に魅了され、自社での商品化に着手。台湾の知人からレシピを教えてもらって研究し、オーブンでミスを使って蒸し焼きにすることで、本場の「ぷるぷる感」を出したという

記者の食レポ

新美珍でオーブンから焼きたてが出てくると、辺りに香ばしく、かすかに甘いにおいが漂いました。口に含むと、とろけながら、ほのかな甘みが広がりました。新美珍のこの味が、次の世代にも引き継がれていくことを願います。

より詳しく知りたい人はこちら

家業の菓子店を継ぎ、台湾カステラを開発した長男の黄貴和さん（右）と次男の黄国慶さん＝2021年6月18日、台湾・新竹県、石田耕一郎撮影

朝日新聞（デジタル）地球を食べる

タピオカミルクティーやマンゴーかき氷……。日本でも人気の台湾スイーツの中で、いま最も注目されているのが、台湾カステラです。日本各地で専門店のオープンが相次ぎ、長崎でカステラをつくってきた老舗菓子店まで販売を始めました。本場では各地のケーキ屋や夜市などの屋台で手作りの台湾カステラが売られていますが、人気店を訪ねておいしさの秘密を探ると、日本のお菓子が開発に影響を与えていました。

脱サラ兄弟の台湾カステラ ふわっと新食感、日本に原点

関連記事はこちら

本場マーラータンは串串串 汗かき70本、私のご褒美飯

6歳で捨てられ、12歳で路上生活…中国の名物丼はこうして生まれた

犬と一緒にトリュフ狩り 2万円でも詰めかける豪州人

エチオピア風サンドと寿司のカフェ 国際結婚が生んだ味

「地球をつまみ食い」シリーズ

世界中を飛び回る朝日新聞の記者が、各地の「食」を訪ね歩く名物コーナー「地球を食べる」。その中から「傑作」をコンパクトにお届けします。サクッと読んで会話のネタや就活の知識にも役立ちます。通勤や休憩中の“すきま時間”で、世界の「うまい」をつまみ食いしませんか？

◆シリーズ記事の一覧は、こちらから