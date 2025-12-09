『クルマ文化を一緒に盛り上げてほしい』という熱い思い

AUTOCAR JAPANの試乗会でも度々登場しているレーシングドライバーの塚本ナナミ選手が、このたび、クラウドファンディング『塚本ナナミと挑む「S耐フル参戦ドキュメンタリー映画」制作応援プロジェクト』を開始した。

塚本氏はブラジル・サンパウロ生まれ、山梨県育ち。FIA/JAF国際Cライセンス、D1-Aライセンス（ドリフト）所有し、米国でのドリフト競技参戦を始め、国内外のレースで活躍しながら、ドライビング指導も行っている。



『塚本ナナミと挑む「S耐フル参戦ドキュメンタリー映画」制作応援プロジェクト』がスタート。 塚本ナナミ

こちらは、2026年のスーパー耐久シリーズクラス総合優勝、そして、その挑戦を記録したドキュメンタリー映画の制作を目指すチャレンジとなる。

スーパー耐久にフル参戦することとなった経緯や、『クルマ文化を一緒に盛り上げてほしい』という熱い思いは、クラウドファンディングサイト『CAMPFIRE』掲載のプロジェクト記事に詳しい。

ご興味のある方は、『クラファン 塚本ナナミ』で検索を。