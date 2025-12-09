子連れで行きたいと思う「広島県の道の駅」ランキング！ 2位「豊平どんぐり村」を抑えた1位は？【2025年調査】
晩秋から初冬へと季節が移り変わる11月末は、家族でゆっくり過ごせるおでかけ先が気になり始める時期です。寒さが深まるなかでも、道の駅なら屋内外で楽しめるスポットが多く、子ども連れでも安心。旬の味覚や体験イベントも増えるこの時期にぴったりの場所を紹介します。
All About ニュース編集部は11月18〜21日、全国10〜70代の男女250人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、子連れで行きたいと思う「広島県の道の駅」を紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「どんぐりが楽しめそう」（40代男性／神奈川県）、「アスレチックや遊具があり、芝生ではピクニックやボール遊びなど楽しめるスポットだと思います」（30代女性／愛知県）、「自然に囲まれているしソフトテニスが盛んな地域なのでテニスを子供と一緒にやってみたい」（30代女性／宮城県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「ベビーカーを動かせる広いスペースがあるから、安心できる」（30代男性／長野県）、「アスレチックがあるので思いっきり体を動かして遊べる」（40代女性／神奈川県）、「週末は子連れの家族で溢れるほど人気らしいから」（20代女性／山形県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部は11月18〜21日、全国10〜70代の男女250人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、子連れで行きたいと思う「広島県の道の駅」を紹介します！
2位：豊平どんぐり村（北広島市）／47票2位は「豊平どんぐり村（北広島市）」でした。自然豊かなロケーションに加え、体験型の施設が充実した「豊平どんぐり村」。そば打ち体験や木工教室など、親子で楽しめるプログラムが多く揃っています。広い芝生広場や温泉もあり、一日中ゆったりと過ごせるスポットです。
回答者からは「どんぐりが楽しめそう」（40代男性／神奈川県）、「アスレチックや遊具があり、芝生ではピクニックやボール遊びなど楽しめるスポットだと思います」（30代女性／愛知県）、「自然に囲まれているしソフトテニスが盛んな地域なのでテニスを子供と一緒にやってみたい」（30代女性／宮城県）などのコメントがありました。
1位：湖畔の里福富（東広島市）／50票1位は「湖畔の里福富（東広島市）」でした。「湖畔の里福富」は、福富ダムの湖畔に位置する絶景の道の駅。広大な芝生広場と大型遊具を備えた公園が併設されており、小さな子ども連れにも人気です。地元の特産品が並ぶ直売所やカフェもあり、自然と食を一度に楽しめる魅力的な施設です。
回答者のコメントを見ると「ベビーカーを動かせる広いスペースがあるから、安心できる」（30代男性／長野県）、「アスレチックがあるので思いっきり体を動かして遊べる」（40代女性／神奈川県）、「週末は子連れの家族で溢れるほど人気らしいから」（20代女性／山形県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)