ハーレー「“新型”ミドルクラスネイキッド」登場！ “440cc”のちょうどいいサイズで扱いやすい！ “X”シリーズの新顔「X440」インドで発表

空油冷エンジン搭載の最新ハーレー

ハーレーダビッドソンは、新型モデル「X440T」をインドで発表しました。

このモデルは、同社のネイキッドモデルである「X350」、「X500」、「X440」のラインナップに加わる「X」シリーズの最新作です。

アジア市場向けにHero MotoCorpと共同で生産されるX440Tは、先行して登場しているX440を基に開発されました。

ハーレーダビッドソン「X440T」

リアサブフレームを再設計し、ボリュームを持たせたシートカウルやバーエンドミラーといった装備を取り入れることで、より凝縮感のあるシルエットを構築しています。

また、エキゾーストには新しいヒートシールドとエンドキャップが装着され、車両全体の美しさを高めています。

心臓部には、排気量440ccの空油冷単気筒エンジンを備え、最高出力27hp／600rpm、最大トルク38Nm／4000rpmを生み出します。

ライダーをサポートする電子制御として、ケーブルを不要とするライドバイワイヤーと電子スロットルボディを搭載。これにより、パフォーマンスを向上させる「Road」とトラクションコントロールを最大限に高める「Rain」という2つのライドモードが利用可能になりました。

さらに、レバー操作の負担を軽減するアシスト&スリッパークラッチも備え、あらゆるライディングコンディションでスムーズなコントロールを実現します。

足回りには、KYB製の倒立フロントフォークと、7段階のプリロード調整が可能なリアサスペンションが装備されています。ホイールには切削加工が施され、よりエレガントな印象を追求しています。

ブレーキはフロントに320mm、リアに240mmのディスクを採用し、前後ABSとトラクションコントロールを搭載しています。

安全装備として、減速時や急停止時にすべてのターンインジケーターを通常の4倍の速さで点滅させ、後方に警告を促すパニックブレーキアラートも採用されました。

装備面では、灯火類にLEDを採用し、円形のフルカラー液晶メーター、スマートフォンとの連携機能、USB電源も備わっています。

カラーリングはヴィヴィッドブラック、パールホワイト、パールブルー、パールレッドの4色が用意されています。