51ºÐ¡¦°æ¾åÀ²Èþ¡¢º£¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì°µ´¬¤Î¿åÃå»Ñ¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¥¯¥¤¡¼¥ó¤¬26Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°æ¾åÀ²Èþ¡Ê51¡Ë¤ÎÌó26Ç¯¤Ö¤ê¤Ë»£±Æ¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡¢9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡ÖFRIDAY ¥°¥é¥Ó¥¢¡×¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì°µ´¬¤Î¿åÃå»Ñ¤â¡ªÌó26Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿°æ¾åÀ²Èþ
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¡Ö¡ÚÆÈÀê¥¹¥¯¡¼¥×¡ª¡Û¥°¥é¥Ó¥¢¥¯¥¤¡¼¥ó°æ¾åÀ²Èþ¤¬26Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡×¤Èµ¤µ¤ì¡¢º£¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì°µ´¬¤Î¿åÃå»Ñ¤òÆÃÊÌ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¤«¤Ä¤Æ¡È¥°¥é¥Ó¥¢¥¯¥¤¡¼¥ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤âÄÌ¤¸¤Æ¡Ö12/5È¯ÇäFriday¡×¡Ö#friday #thankyou #selflove #time #´¶¼Õ #photooftheday #photography¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¶»¸µ¤¬¶õ¤¤¤¿¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ççæ¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¨¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÎÉ¤¯¤ÆåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡¡Èþ¤·¤¤¡×¡Ö¤Ï¤ë¤ß¤ó¤Î±ð»Ñ¤ÏºÇ¹â¤À¤è¡ª¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¸½Ìò¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡ÖÀÎ¤âº£¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀä»¿¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°æ¾å¤Ï¡¢·§ËÜ¸©½Ð¿È¡£16ºÐ¤Î»þ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦ºù¤Ã»Ò¥¯¥é¥Ö¤µ¤¯¤éÁÈ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°Ê¹ß¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¿å¤Î²ÖÆ»¡Ù¤ä¡¢±Ç²è¡ØGONIN ¥µ¡¼¥¬¡Ù¤Ê¤É¡¢¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¡¢ÉñÂæ¡¢¤½¤·¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢31ºÐ¤Ç¹ñºÝ·ëº§¤ò¤·¤¿ÍâÇ¯¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¡£3¿ÍÌÜ¤Î»Ò¤É¤â¤¬»º¤Þ¤ì¤¿37ºÐ¤Î»þ¤Ë¡¢À¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤Î·§ËÜ¤Ë°Ü½»¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÈªºî¶È¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢11·î28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ABEMA¤ÎÈÖÁÈ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á season2¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ß¡¢Ìó26Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë°æ¾å¤Î»Ñ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
