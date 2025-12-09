【リーグドゥ】スタッド・ランス 4−0 ラヴァル（日本時間12月9日／スタッド・オーギュスト・デローヌ）

【映像】シーズンベスト級弾丸ミドルゴラッソ炸裂の瞬間

スタッド・ランスの中村敬斗が、衝撃的な弾丸ミドルシュートを叩き込んだ。今季7点目となるゴラッソにファンたちが歓喜している。

スタッド・ランスは日本時間12月9日、リーグドゥの第16節でラヴァルと対戦。中村は左のウイングとしてスタメン出場した。すると1点リードで迎えた30分、右足から強烈な一撃が放たれる。

相手陣内に攻め込み細かくパスを繋いで中央を突破。FWティエモコ・ディアラの横パスを受けた中村は、中央の位置で反転して右に運び、そこから右足を一閃。約20メートルほどの距離から放たれた一撃は、ぐんぐん伸びてゴールの左隅へと吸い込まれた。

GKママドゥ・サマッサが一歩も動けない圧巻のゴラッソに、ゴールを決めた中村はニースラ（膝で滑るスライディング）で喜びを爆発させると、チームメートたちも中村を称える歓喜の輪を作った。

圧巻のゴールに早朝のSNSも大盛り上がり。「とんでもないゴラッソ」「今季7ゴール目！！！！！！！」「これはえぐいなー」「あそこのレンジでも決め切るのは流石」「マジでこのレベルだと止まらないな」「スーパーミドルゴラッソ炸裂ぅ」「無双が止まらない！」「中村敬斗さんすごすぎるよ……」と中村のゴールを称賛するコメントで溢れた。

今季の中村は開幕序盤こそ移籍問題で出遅れたが、ここまでリーグドゥで11試合に出場し7ゴール2アシストと圧倒的な成績を残してる。この日は71分の4点目をアシストする活躍を見せて、78分にお役御免となっている。チームは4ー0の快勝となり3位に浮上している。

（ABEMA de DAZN／リーグドゥ）