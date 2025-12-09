2児の母・佐々木希「それだけはもう、畳んでない」 “やらない家事”へのメリハリある考えに共感の声「超わかります」
2児の母で俳優の佐々木希（37）が7日、自身のYouTubeチャンネルを更新。日々の家事を行ううえでの“工夫”を明かした。
【写真】「カラフルで可愛い」たこさんウインナーも！佐々木希の手作り弁当
この日は「私の晩酌ルーティン 編み物しながら皆さんの質問に答えてみました」と題し、自身のインスタグラムを通してファンから寄せられたさまざまな質問に回答。
「毎日の献立はどう決めていますか？」の問いには、「季節によって結構変わるかも。前の日に子どもに何食べたいかっていうの聞いたりとかするかな？」と話し、「今日はうちはきりたんぽ食べた」と明かした。
また「一番嫌いな家事はなんですか？」の問いには、「洗濯畳むことかな？」と佐々木。「たまに使うものだったらもちろん畳んだりとかしても当たり前の話だと思うんですけど、例えば、子どもの洋服とか子どもの下着とかは畳んだとしてもまた明日とか明後日、明々後日にすぐ使うじゃんみたいな」と、“洗濯物を畳む行為”について持論を展開した。
続けて「だから私は、子どものインナーは、パンツだけはもう“ポイっ”て放り込むスタイルにしてます。それだけはもう、畳んでない。いいの別に」とメリハリをつけて日々の家事に取り組んでいることを明かし、ファンに向け「これやってる人いる？ズボラだと思われそう」と笑いながら語りかけていた。
コメント欄には「晩酌ルーティン待ってました」「おしゃべりしながら編み物なんて可愛い」といった声のほか、「明日明後日着るのに、洗濯物畳む意味わからないの超わかります うちもいろんなところにかけて、使う時とってくスタイルです 笑」「自分もパンツはたたまずポイっ！ってしちゃいます」などと、洗濯物への考えについて共感する声が寄せられていた。
佐々木は2017年4月、お笑いコンビ・アンジャッシュの渡部建（53）と結婚。18年9月に長男（7）、23年4月に長女（2）の誕生を報告している。
