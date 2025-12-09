20th Century長野博＆Aぇ! group末澤誠也“ババ抜き”初参戦 緊張で表情一変【BABA抜き最弱王決定戦】
【モデルプレス＝2025/12/09】20th Centuryの長野博とAぇ! groupの末澤誠也が、2026年1月3日放送のフジテレビ系『BABA抜き最弱王決定戦2026新春SP』（18時〜21時30分）に出演することが決定。初の“ババ抜き”対決に挑む。
【写真】「BABA抜き最弱王決定戦」参加する大物アイドル
長野は予選第1試合に登場し、演技派俳優、最強ギャルとともにババ抜き対決。番組独特の雰囲気に緊張感が高まる中スタートするが、初参戦の長野は緊張が表情ににじみ出てしまい、スタジオの相葉も「こんな長野さん見たことない…」と心配な様子。対決を振り返った長野は「初めてだったんだけど、空気をつかむまで緊張しちゃって声も小さくなっちゃって…。木村に“声だせ”って言われた（笑）」とコメント。笑顔で話す長野の姿に木村が「今、めちゃくちゃ声出てる！」とツッコむとスタジオが笑いに包まれた。
同じく初参戦となる末澤は、えなりかずきらと予選第4試合に登場。憧れの先輩・木村がスタジオで見守る中の挑戦となるが「（対決スタジオは）ものすごい緊張感があります…。でも、木村さんの前なので、格好よく決めたいなと思ってます！」と気合十分。しかし、末澤のもとにババがくると表情が一変。シャッフルボタンを押せない末澤は、なんとしてでもえなりにババを渡したいところだが、果たして。
2012年に第1回大会が開催されて以降、数々の名勝負が繰り広げられ、今やフジテレビの新春の風物詩となった「BABA抜き最弱王決定戦」。豪華芸能人が一堂に会し、ただただババ抜きをするだけのいたってシンプルな企画である。
ドラマや映画、舞台など映像作品でさまざまな役柄を演じ分ける俳優陣や、真剣勝負の世界に身を置くトップアスリートらの、“ババを持った瞬間”に思わず崩れてしまう表情や、持ち札を別の人に渡すチャンスが持てる“シャッフルボタン”を一生懸命探す姿など、たった1枚の“ババ”に翻弄される姿や、対戦相手との本気の駆け引きが本番組の魅力の1つ。今回も予選5試合行い、おのおのの試合で最後までババを持っていた人物が“ザッキーチャンス”に進出し、決勝進出者を決める。
なお、他挑戦者や、『相葉◎×部』（毎週土曜16時30分〜17時※関東ローカル）で人気のもう1つの企画については、今後解禁される。（modelpress編集部）
相葉雅紀（嵐）、えなりかずき
木村拓哉、末澤誠也（Aぇ! group）、長野博（20th Century）他
【Not Sponsored 記事】
【写真】「BABA抜き最弱王決定戦」参加する大物アイドル
◆長野博＆末澤誠也「BABA抜き最弱王決定戦」初登場
長野は予選第1試合に登場し、演技派俳優、最強ギャルとともにババ抜き対決。番組独特の雰囲気に緊張感が高まる中スタートするが、初参戦の長野は緊張が表情ににじみ出てしまい、スタジオの相葉も「こんな長野さん見たことない…」と心配な様子。対決を振り返った長野は「初めてだったんだけど、空気をつかむまで緊張しちゃって声も小さくなっちゃって…。木村に“声だせ”って言われた（笑）」とコメント。笑顔で話す長野の姿に木村が「今、めちゃくちゃ声出てる！」とツッコむとスタジオが笑いに包まれた。
◆「BABA抜き最弱王決定戦」
2012年に第1回大会が開催されて以降、数々の名勝負が繰り広げられ、今やフジテレビの新春の風物詩となった「BABA抜き最弱王決定戦」。豪華芸能人が一堂に会し、ただただババ抜きをするだけのいたってシンプルな企画である。
ドラマや映画、舞台など映像作品でさまざまな役柄を演じ分ける俳優陣や、真剣勝負の世界に身を置くトップアスリートらの、“ババを持った瞬間”に思わず崩れてしまう表情や、持ち札を別の人に渡すチャンスが持てる“シャッフルボタン”を一生懸命探す姿など、たった1枚の“ババ”に翻弄される姿や、対戦相手との本気の駆け引きが本番組の魅力の1つ。今回も予選5試合行い、おのおのの試合で最後までババを持っていた人物が“ザッキーチャンス”に進出し、決勝進出者を決める。
なお、他挑戦者や、『相葉◎×部』（毎週土曜16時30分〜17時※関東ローカル）で人気のもう1つの企画については、今後解禁される。（modelpress編集部）
◆出演者
相葉雅紀（嵐）、えなりかずき
木村拓哉、末澤誠也（Aぇ! group）、長野博（20th Century）他
【Not Sponsored 記事】