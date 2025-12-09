昭和はゴミの分別一切なし！信じられない昭和の衛生観念とは！？【眠れなくなるほど面白い 図解 昭和の話】

痰壺に、列車は垂れ流し！？ ゆるすぎた衛生ルール

その場しのぎだった衛生環境

「清潔」という概念が、今とはまるで違っていたのが昭和の暮らしです。現代の衛生基準から見ると驚かされる光景が、当時はごく当たり前に受け入れられていました。

駅のホームには痰壺が設置され、乗客が平然と痰を吐き捨てていました。結核の流行もあったため「痰を外に捨てないで」という意味合いで置かれたものでしたが、見た目やにおいは不快で、現代人には信じられない光景でしょう。

鉄道でも清潔ルールはゆるく、長距離列車のトイレは垂れ流し式。線路に直接排泄物を落としていくため、列車が汚れをまき散らしているような状況でした。

また、ゴミの扱いもざっくりしていました。分別は一切なく、家庭ゴミは家の前にあるフタつきの木の箱に詰め、それを回収業者が持っていくしくみでした。やがて木の箱からコンクリート製の箱へ移り、昭和38年（1963年）頃からはプラスチック製のポリバケツが普及します。とはいえ、カラスや野良犬にゴミを荒らされても特に対処はしていませんでした。

つまり、衛生的かどうかよりも、「生活に必要」という感覚が主流だったのです。それが、経済成長や公害を経て環境問題や健康への意識が高まるなかで、ようやくゴミ分別や清潔さへの配慮が制度化されていきました。

信じられない昭和の衛生観念

進化してきたゴミ箱と環境への配慮

明治～昭和 フタつきの木の箱にゴミを収納。分別なし、荒らされても気にせず 昭和30年代（1955年～） 木のフタがついたコンクリート製のゴミ箱が普及

昭和38年（1963年）頃 プラスチック製のポリバケツが普及。軽くて丈夫なうえに衛生的 平成以降 ゴミ分別・環境配慮が一般化

