【豪州】
中銀政策金利（12月）12:30
予想　3.6%　前回　3.6%（豪中銀政策金利)

【ユーロ圏】
ドイツ貿易収支（10月）16:00
予想　152.0億ユーロ　前回　152.0億ユーロ（153.0億ユーロから修正）（貿易収支)

【米国】
JOLTS求人件数（9月）10日00:00
予想　N/A　前回　722.7万人（JOLTS求人件数)

JOLTS求人件数（10月）10日00:00
予想　715.0万人　前回　N/A（JOLTS求人件数)

景気先行指数（9月）10日00:00
予想　-0.3%　前回　-0.5%（前月比)

※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更することがあります