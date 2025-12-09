【豪州】

中銀政策金利（12月）12:30

予想 3.6% 前回 3.6%（豪中銀政策金利)



【ユーロ圏】

ドイツ貿易収支（10月）16:00

予想 152.0億ユーロ 前回 152.0億ユーロ（153.0億ユーロから修正）（貿易収支)



【米国】

JOLTS求人件数（9月）10日00:00

予想 N/A 前回 722.7万人（JOLTS求人件数)



JOLTS求人件数（10月）10日00:00

予想 715.0万人 前回 N/A（JOLTS求人件数)



景気先行指数（9月）10日00:00

予想 -0.3% 前回 -0.5%（前月比)



※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性

※予定は変更することがあります

