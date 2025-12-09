12:35 日本5年利付国債入札（2兆4000億円程度）

13:30 ブロック豪中銀総裁、記者会見

16:10 日銀債券市場参加者会合（バイサイド）

17:00 ナーゲル独連銀総裁、独連銀主催「AIと中央銀行の未来」講演

18:00-18:25 植田日銀総裁、FT「The Global Boardroom」出席 インフレ、金利、円の価値などについて語る

23:15 英中銀ロンバルデッリ副総裁、ラムスデン副総裁、マン委員、ディングラ委員、財務委員会出席

10日3:00 米10年債入札（390億ドル）

4:10 ブレマンNZ中銀新総裁、質疑応答



米FOMC開催（1日目、10日まで）

FT「The Global Boardroom」（11日まで）



※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性

※予定は変更することがあります

