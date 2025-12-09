【香港＝遠藤信葉】香港で７日に行われた立法会（議会、定数９０）選挙の開票作業が８日終了し、親中派が議席を独占することが確定した。

立法会で１９９８年の第１回選挙以降、親中派による議席の独占は初めて。一般有権者が投票する直接選挙枠（２０議席）の投票率は３１・９％（速報値）で、過去最低だった２０２１年の前回選を上回ったものの、低調だった。

香港では２０２１年に中国主導で選挙制度が見直され、香港政府に忠誠を誓う「愛国者」以外、立候補できなくなった。制度見直し後に行われた前回選では民主派が排除され、投票率は前々回の５８・２８％から３０・２％に急落した。今回は１６１人の立候補者全員が親中派だった。

当局は今回、香港政府への信任を測る物差しとなる投票率向上に力を入れたが、住民の関心は高まらないままだった。選挙直前の１１月下旬には、１５０人以上が死亡するマンション火災が発生。当局は、ＳＮＳ上で投票の棄権を呼びかけた男性ら１１人を選挙を妨害したなどとして拘束したと発表するなど、火災を巡り政府の監督責任を問う声が大規模なボイコットにつながることを警戒した。

香港紙・明報などによれば、当選者の約３分の１は中国企業の役員や従業員が占める。今後、中国が重視する開発事業などに関する法案の審議や承認が従来より速やかになりそうだ。香港政府トップの李家超行政長官は８日、経済成長に向けて「『愛国者による香港統治』の原則の下、行政と立法が連携して取り組む」と述べた。