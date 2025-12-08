SHIROから全30種の新作アイテム　“新しい香水のカタチ”楽しむボディミストなど

「シロ（SHIRO）」のパフュームシリーズ「シロ パフューム（SHIRO PERFUME）」から、初のボディミスト（全12種、60mL 4950円）と、トリートメント（全3種、200g 6050円）が登場する。ハンド美容液をはじめとした既存5アイテムの新香調とともに、12月11日に発売する。なお現在、「SHIRO Membership Program」会員を対象に先行予約を受け付けている。

今回シロは、自分の個性を表現するためのツールとして機能している現代の香水に着目。香りを楽しみながら肌をうるおすという、新しい香水のあり方を追求した。

霧状のミストをなじませることでふんわりと香り立つボディミストは、アルコールフリーで肌にやさしい処方を採用。タマヌオイルを配合し、まるでボディミルクを塗った時のようなうるおいを叶える。伸びの良いさらりとしたテクスチャーが特徴で、乾燥が気になる箇所に直接スプレーできるだけでなく、手元にとってから肌になじませることも可能とした。香りは、オードパルファンと同様12種の展開。

トリートメントは、みずみずしいうるおいをもたらすアロエと、そのうるおいを閉じ込めるガーナシアバターを配合。リッチなテクスチャーでありながらも重たさのない使用感で、しっとりまとまる髪へと導く。同アイテムは、今年7月新たに加わった香りのうち、「SUNNY MORNING」と「BLACK FOREST BLESSING」、「CHERISH MY LOVE」の3種をラインナップする。

また、既存5アイテムに新香調を追加。ハンド美容液（90g 4950円）は5種、シャンプー（460mL 6600円）とパフュームディフューザー リキッド（スティック10本付、500mL 1万2100円）は3種の香りが加わるほか、クレイハンドソープ（250mL 4950円）とボディソープ（460mL 6160円）は2種の香りを新たに揃える。

