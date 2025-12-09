　9日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比300円安の5万290円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

52754.65円　　ボリンジャーバンド3σ
51885.77円　　ボリンジャーバンド2σ
51016.88円　　ボリンジャーバンド1σ
50581.94円　　8日日経平均株価現物終値
50438.00円　　5日移動平均
50365.00円　　一目均衡表・基準線
50290.00円　　9日夜間取引終値
50148.00円　　25日移動平均
50060.00円　　一目均衡表・転換線
49467.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
49279.12円　　ボリンジャーバンド-1σ
48410.23円　　ボリンジャーバンド2σ
47541.35円　　ボリンジャーバンド3σ
47285.07円　　75日移動平均
47110.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
41528.65円　　200日移動平均


株探ニュース