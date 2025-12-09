日経225先物テクニカルポイント（9日夜間取引終了時点）
9日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比300円安の5万290円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
52754.65円 ボリンジャーバンド3σ
51885.77円 ボリンジャーバンド2σ
51016.88円 ボリンジャーバンド1σ
50581.94円 8日日経平均株価現物終値
50438.00円 5日移動平均
50365.00円 一目均衡表・基準線
50290.00円 9日夜間取引終値
50148.00円 25日移動平均
50060.00円 一目均衡表・転換線
49467.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
49279.12円 ボリンジャーバンド-1σ
48410.23円 ボリンジャーバンド2σ
47541.35円 ボリンジャーバンド3σ
47285.07円 75日移動平均
47110.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
41528.65円 200日移動平均
株探ニュース
