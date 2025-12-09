TOPIX先物テクニカルポイント（9日夜間取引終了時点）
9日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比12ポイント安の3372.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3456.20ポイント ボリンジャーバンド3σ
3414.94ポイント ボリンジャーバンド2σ
3384.31ポイント 8日TOPIX現物終値
3373.68ポイント ボリンジャーバンド1σ
3372.50ポイント 9日夜間取引終値
3367.40ポイント 5日移動平均
3357.00ポイント 一目均衡表・転換線
3332.42ポイント 25日移動平均
3301.75ポイント 一目均衡表・基準線
3291.16ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3249.90ポイント ボリンジャーバンド2σ
3248.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3220.23ポイント 75日移動平均
3208.64ポイント ボリンジャーバンド3σ
3195.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2933.58ポイント 200日移動平均
株探ニュース
