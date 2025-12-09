　9日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比12ポイント安の3372.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3456.20ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3414.94ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3384.31ポイント　　8日TOPIX現物終値
3373.68ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3372.50ポイント　　9日夜間取引終値
3367.40ポイント　　5日移動平均
3357.00ポイント　　一目均衡表・転換線
3332.42ポイント　　25日移動平均
3301.75ポイント　　一目均衡表・基準線
3291.16ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3249.90ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3248.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3220.23ポイント　　75日移動平均
3208.64ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3195.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2933.58ポイント　　200日移動平均


