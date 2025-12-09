グロース先物テクニカルポイント（9日夜間取引終了時点）
9日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比8ポイント安の663ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
749.28ポイント ボリンジャーバンド3σ
748.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
732.11ポイント 75日移動平均
729.52ポイント ボリンジャーバンド2σ
721.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
715.86ポイント 200日移動平均
709.76ポイント ボリンジャーバンド1σ
690.00ポイント 25日移動平均
686.00ポイント 一目均衡表・基準線
672.50ポイント 一目均衡表・転換線
670.99ポイント 8日東証グロース市場250指数現物終値
670.24ポイント ボリンジャーバンド-1σ
665.80ポイント 5日移動平均
663.00ポイント 9日夜間取引終値
650.48ポイント ボリンジャーバンド2σ
630.72ポイント ボリンジャーバンド3σ
