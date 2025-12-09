アメリカのトランプ大統領は「エヌビディア」のAI向け半導体「H200」について、これまで禁止していた中国への輸出を許可すると表明しました。

トランプ大統領は8日、中国の習近平国家主席に対し、エヌビディアのAI向け半導体「H200」の中国向け出荷を許可することを伝えたと明らかにしました。

SNSに投稿したもので、「習主席は前向きな反応を示した！」としています。

「H200」はエヌビディアのAI半導体の中では、現在の主力品「ブラックウェル」より1世代前の製品ですが、アメリカが2022年にAI半導体の輸出規制を始めて以降、一度も中国への輸出を認めてきませんでした。

今回の輸出許可により中国はAIの開発をより進めやすくなる見通しで、安全保障上の懸念から輸出を規制してきたアメリカのこれまでの方針からの転換となります。

ただ、トランプ大統領は現在のエヌビディアの主力品「ブラックウェル」や、現在開発中の新製品「ルービン」は輸出規制緩和の対象に含まれないとして、「我々は国家安全保障を守り、AI分野におけるアメリカの優位性を維持する」と強調しています。

また、トランプ氏は同様の輸出規制の緩和措置をAMDやインテルなど、他の企業にも適用する方針だとして、商務省が詳細を最終調整していると明らかにしています。