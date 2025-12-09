40・50代に【ニトリのN+】が一押し！ バサッと羽織るだけ♡「本命アウター」

そろそろ本格稼働させたい冬アウター。スタイリングの仕上げを任せたくなるお気に入りの一着は、もう確保済み？ まだ本命を見つけられていないというミドル世代に向けて、今回は【ニトリ】が展開しているファッションブランド【N+（エヌプラス）】の狙い目アウターを編集部がセレクト。バサっと羽織るだけで褒められコーデをかなえてくれそうな、おしゃれ心高まるアイテムをお届けします。

エレガントにまとえる軽やかなダウンコート

【N+】「フレンチダウンボリューム襟コート」\7,990（税込・値下げ価格）※1月5日までの限定価格

「かさ高性に優れ、軽量で暖か」（公式ECサイトより）だというフレンチダウンを使用し、「冬アウターは重さが気になる……」という大人世代も頼りやすいダウンコート。ボリュームを持たせた襟元はマフラーいらずで顔まわりをフワッと華やかに見せてくれそうです。ウエストがわずかにシェイプされたラインのおかげで、女性らしくエレガントなムードも漂います。

メリハリシルエットで着こなせる中綿入りアウター

【N+】「吸湿発熱あったか中綿スナップボタンコート」\5,990（税込・値下げ価格）※1月5日までの限定価格

一見、中綿入りと思わせないすっきりとしたシルエットが、冬コーデで気になる着膨れ感を防いでくれそうなこちらの冬アウター。スナップボタンで留めるだけのシンプルな構造で手間なく羽織りやすく、忙しい毎日の相棒として重宝しそう。ウエストのドローストリングを絞ればシルエットの調節もできるので、オンオフで着こなしを変えてみるのもGOOD。

物足りなさをカバーする主役級のファーデザイン

【N+】「フェイクカールファー中綿ショートブルゾン」\7,990（税込・値下げ価格）※1月5日までの限定価格

ふわふわとしたフェイクファー素材を襟やファスナーまわりにあしらったデザインが、コーデの仕上げとして映える主役級のショート丈ブルゾン。中綿入りのボリューム感とフェイクファーの存在感がマッチし、一点投入でドレッシーな華やかさを演出できそうです。他のアイテムの引き立て役になるシンプルなアウターとは差別化を図れる一着として、ぜひチェックしてみて。

リバーシブルで表情を引き出すフェイクファーコート

【N+】「リバーシブルフェイクファーキルティングコート」\6,990（税込・値下げ価格）※1月5日までの限定価格

なめらかな風合いのフェイクファー素材を全面に使用したクラス感のあるキルティングコート。キルト風のステッチが可愛らしいアクセントをプラスしつつ、すっきりとしたノーカラーで上品さも損ねないのが嬉しいポイント。特別感を演出したい日の装いにも選びたくなる一着です。両面リバーシブルで着用できるため、シーンによって手軽に印象変化を楽しめます。

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ