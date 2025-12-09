東京滞在のヘイリー・ビーバー、「最高の街」来日オフショット多数投稿
米歌手の夫ジャスティン・ビーバーとともに来日していたモデルで実業家のヘイリー・ビーバーが、インスタグラムにてネクタイと東京タワーの絵文字とともに「最高の街」とコメントを添え、来日オフショットを多数公開した。
【写真】息子ジャック・ブルースの姿も ヘイリー・ビーバー、来日オフショットを多数投稿
日本時間12月8日にインスタグラムを更新したヘイリーは、マグロの握りやキャビアとからすみのパスタ、小さなミルクピッチャー、ピザなど食事の写真に加え、ホテルの廊下で撮影した自身のショット、「Brain is for lovers（脳は恋人たちのためのもの）」とロゴの入ったTシャツを着るジャスティン、1歳になった息子と写るミラーセルフィーや、東京・豊洲にあるデジタルアートミュージアム「チームラボ・プラネッツ」を楽しむ息子の姿を公開した。
2018年に結婚し、2024年8月に第1子となるジャック・ブルースをもうけたジャスティンとヘイリーは、ジャスティンのブランド「SKYLRK」のポップアップショップの開催に合わせて来日し、築地や銀座で姿をキャッチされていた。
「SKYLRK」初となるポップアップショップは、12月4日〜7日の4日間、東京・原宿で開催され、ジャスティンもインスタグラムにて、ヘイリーと会場を訪れた際の様子を投稿していた。
なおヘイリーのプライベート感あふれる投稿に、チームラボ・プラネッツの公式から「小さな探検家ジャックとのかけがえのないひと時。来場ありがとうございます。次回のご来場を楽しみにしています！！」とコメントが寄せられているほか、ファンからは「日本は世界一」「この食事！」「人生最高の時だね」「あなたが日本にいるなんて最高にアイコニック」などと書き込まれている。
引用：「ヘイリー・ビーバー」インスタグラム（＠haileybieber）
