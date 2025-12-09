東京スカパラダイスオーケストラの新曲「崖っぷちルビー」が、2026年1月8日（木）22時より放送されるフジテレビ系木曜劇場『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮（あまね・れん）』の主題歌に決定した。

木曜劇場『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』は、玉木宏が主演をつとめ保険金にまつわる悪を退治する痛快エンターテインメントドラマ。主人公の天音蓮（演：玉木宏）は元警視庁捜査一課の刑事にして、現在は保険調査専門会社「深山リサーチ」に務める不敵な凄腕の保険調査員。常識やコンプライアンスに一切とらわれず、民間の保険調査員として、張り込み、盗聴、変装、フェイク動画などありとあらゆる手段を駆使し保険金詐欺疑惑案件の真相を暴いていく。

主題歌となる新曲「崖っぷちルビー」は、スカパラのプロジェクト“VS.シリーズ”の第5弾楽曲として制作され、2026年1月9日（金）に配信リリースされる。Apple Music・Spotifyでは楽曲の配信予約（Pre-add・Pre-save）もスタートした。

現時点ではVS.コラボアーティストは発表されておらず、タイトルのみが明かされている。また、スカパラのSNSで公開された19秒のティザー映像では、VS.相手のシルエットの一部や足元などの断片的なカットが展開され想像を呼ぶ内容となっている。VS.コラボアーティストは2026年1月7日（水）に解禁される予定とのことだ。

また、発表にあわせスカパラの谷中敦(Baritone Sax）からのコメントも到着している。

◆ ◆ ◆

■東京スカパラダイスオーケストラ 谷中敦 コメント

今回オファーを頂いて大変嬉しく思っております。

作詞するに当たって「真実」をテーマに、と仰せつかりました。

今の世の中で真実は常に上書きされてしまうので、本当の真実の価値は埋もれてしまいがちです。

自分しか目撃しなかったような真実を胸に刻んでいくしかない、という思いで歌詞を書かせて頂きました。

素晴らしい歌唱でそれをカタチにしてくれた女性の歌手の方に感謝の気持ちでいっぱいです。

東京スカパラダイスオーケストラ 谷中敦

◆ ◆ ◆