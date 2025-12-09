JRAがジョッキーカメラ公開

7日に行われた中央競馬のG1・チャンピオンズカップ（中京ダート1800メートル）は、ダブルハートボンド（牝4、大久保）が制した。同レース3連覇を達成した坂井瑠星騎手は、熱狂的な女性ファンからの歓声を浴び、ネットのファンから様々な声が上がった。

最後の直線。先に抜け出したダブルハートボンドの内から、ウィルソンテソーロ（牡6、高木）が迫る。壮絶な競り合いはゴールまで続いた。わずかに前に出ていたのはダブルハートボンド。鞍上の坂井は同レース3連覇を飾った。

レース後、JRAは公式YouTubeチャンネルで坂井のジョッキーカメラを公開。大接戦で坂井が「わかんないです、いやぁ〜、どっちだぁ」とウィルソンテソーロの鞍上・川田将雅と話す様子などが収められていたが、他の場面も競馬ファンの注目を集めた。

28歳でトップジョッキーの座を確立し、話題のドラマ「ザ・ロイヤルファミリー」にも出演した坂井は、端正なマスクから女性ファンも多い。ダブルハートボンドの勝利を確信し、地下馬道に入る直前には、女性ファンの集団から「瑠星く〜ん、おめでと〜！きゃ〜〜〜」という祝福も飛んだ。

ネットでも反響は大きく、「黄色い歓声で笑ってしまう」「想像以上に黄色い声援で笑いが止まらない」「最後アイドルコンサートみたいな声援が来たw」「アニメのような黄色い声援受けてて草 坂井君モテモテやな」「こんな黄色い声援競馬場で発声されることあるんだ」「競馬場で聞いたことのない黄色い声援が飛んでいる」などの声が上がっていた。

ダブルハートボンドは父キズナ、母パーシステントリー（母の父スモークグラッケン）の血統。通算8戦7勝とした。



（THE ANSWER編集部）