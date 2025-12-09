試験問題が変わった。採点方式も変わり隣の席の受験生も変わった。ところが韓国だけわかっていない。半導体「超格差」を成し遂げた権五鉉（クォン・オヒョン）元サムスン電子会長の診断だ。彼は「韓国は中国を依然として侮っている。韓国企業の成功方式は有効でなく全方向の改革が必要で、その始まりは人」と強調した。8日に開かれたソウル大学自然科学部科学技術産業融合最高戦略課程（SPARC）総同窓会学術フォーラムでだ。権元会長は1985年にサムスン電子に研究員として入社し、2008年に半導体総括社長、2012年にサムスン電子代表理事になった。2017年にサムスン電子がインテルを抜き世界1位の半導体企業に上がると一線から退き、サムスン総合技術院会長を務めた。

権元会長は「韓国は成功の呪いに閉じ込められた」と直撃した。「韓国がこれほどの成果を出せたのは人類の歴史で奇跡だが、成功はそこに安住する既得権を生み、政治・経済制度が変化に対応できずにいる」という話だ。権元会長は韓国が直面した最大の変数として「（政府主導で）何でもできる中国」を挙げた。彼は「半導体、鉄鋼、造船、携帯電話など韓国の主力輸出品目のうち韓国で作ったものはひとつもない。先進国が作ったものを韓国が持ってきてはるかに値段が安く良くさせたのはすごいが付加価値が落ちている」とした。

最も大きな改革対象は「規制システム」だ。「米国はできないこと以外はできる『ネガティブ』システムだが、韓国はしても良いと定めたことだけする『ポジティブ方式』であり、このような形では模範生は育てられるかもしれないが新たな発想が出てこない。これが韓国が政権ごとに経済成長率が下がる理由」と指摘した。

権元会長の『再び、超格差』出版を控えて行われたこの日のフォーラムで、権元会長は「賢いリーダー」の概念から定義し直した。既存の韓国のリーダーはたいてい「賢く勤勉」だったが、これが現在の非効率の原因になったということだ。彼は「人間よりも機械の知識が多いため、知識より『知恵』が多い賢さが必要であり、週末に休まない勤勉さではなく、頭が細かく考えなければならない」と賢い勤勉さを新たに定義した。会社の最高経営責任者（CEO）が大学の基礎研究者と会って討論し、他の分野の人々にインスピレーションを得ることがしばしば起きなければならないという主張だ。その上で「上司らが古いやり方でしばしば社員を呼んで会議し資料を準備させるので企業の有能な人材は考える時間がない」と指摘した。

権元会長はスタートアップ創業者に向けた助言として「この事業で何をしようとしているのか明確に話すべきだ」とした。李秉竽（イ・ビョンチョル）サムスン電子創業者の「事業報国（事業で国に寄与する）」や、テスラのイーロン・マスク創業者の「火星開拓」のような単純で明確なメッセージがなければならないということだ。

専門経営者には「オーナーが与えた任務をしっかり遂行し信頼を得るのが先。決定的な時にオーナーを説得して事業戦略を貫徹させる『会心の一撃』がなければならない」と助言した。