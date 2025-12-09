セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2025年12月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ズートピア２』 ぬいぐるみを紹介します☆

セガプライズ ディズニー『ズートピア２』 ぬいぐるみ

登場時期：2025年12月5日より順次

サイズ：全長約12×9×15cm

種類：全4種（ニック（衣装A）、ジュディ（衣装A）、ウィンドダンサー市長、クロウハウザー）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

2025年12月5日に公開となる、ディズニー新作映画『ズートピア２』のグッズが、セガプライズに登場。

コンビを組む「ニック・ワイルド」と「ジュディ・ホップス」のほか、警察署受付の「クロウハウザー」に、新登場する「ウィンドダンサー市長」もラインナップされます！

ニック（衣装A）

「ジュディ・ホップス」とコンビを組むキツネの「ニック・ワイルド」

つば付きの帽子をかぶった衣装でぬいぐるみ化されています☆

ジュディ（衣装A）

ウサギの警察官「ジュディ・ホップス」も、帽子をかぶった衣装で登場。

耳が下にたれた姿も愛らしいです☆

ウィンドダンサー市長

『ズートピア２』に新しく登場する「ウィンドダンサー市長」もラインナップ。

スーツ姿と金色の長いたてがみが特徴的です！

クロウハウザー

「クロウハウザー」は、警察署で受付を担当しているチーター。

優しそうな表情と警察の制服姿で展開されます。

映画公開に合わせて、ディズニー新作映画『ズートピア２』の登場キャラクターがぬいぐるみになってラインナップ。

セガプライズの『ズートピア２』 ぬいぐるみは、2025年12月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！

