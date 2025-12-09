たっぷり収納できる！セガプライズ ディズニー『ズートピア2』 プラチナムザッカポケットいっぱいボックス
セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2025年12月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ズートピア2』 プラチナムザッカポケットいっぱいボックスを紹介します☆
セガプライズ ディズニー『ズートピア2』 プラチナムザッカポケットいっぱいボックス
登場時期：2025年12月5日より順次
サイズ：全長約38×26×24cm
種類：全1種
投入店舗：全国のゲームセンターなど
セガプライズから、2025年12月5日（金）公開のディズニー新作映画『ズートピア2』のデザインを使用した収納バッグが登壇。
正面と背面にポケットがついていて、とっても便利です。
フタ部分には「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」、正面には「クロウハウザー」や「ボゴ」の姿もデザインされています。
ベージュを基調にしたボックスは、オレンジやグリーンのカラーがアクセントになっています。
全長約38×26×24cmサイズで、たっぷり収納できるのも魅力的です。
散らかりがちなおもちゃや文具類をかわいくひとまとめにできるディズニーグッズ。
セガプライズの『ズートピア2』 プラチナムザッカポケットいっぱいボックスは、2025年12月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！
