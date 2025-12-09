長野博＆末澤誠也『BABA抜き最弱王決定戦』参戦へ 木村拓哉に見守られ「格好よく決めたいな」
フジテレビでは、来年1月3日午後6時より相葉雅紀が番組ホストを務める『BABA抜き最弱王決定戦2026新春SP』を放送する。すでに発表されている木村拓哉の3回目の参戦に続く挑戦者第2弾として、長野博（20th Century）、末澤誠也（Aぇ! group）が解禁された。
【番組カット】和気あいあい！笑顔の木村拓哉＆相葉雅紀
“BABA抜き最弱王決定戦”は、超豪華芸能人が一堂に会し、ただただババ抜きをするだけのいたってシンプルな企画である。ドラマや映画、舞台など映像作品でさまざまな役柄を演じ分ける俳優陣や、真剣勝負の世界に身を置くトップアスリートらの、“ババを持った瞬間”に思わず崩れてしまう表情や、持ち札を別の人に渡すチャンスが持てる“シャッフルボタン”を一生懸命探す姿など、たった1枚の“ババ”に翻弄（ほんろう）される姿や、対戦相手との本気の駆け引きが本番組の魅力のひとつ。
今回も予選5試合を行い、おのおのの試合で最後までババを持っていた人物が“ザッキーチャンス”に進出し、決勝進出者を決める。
長野は予選第1試合に登場し、演技派俳優、最強ギャルとともにババ抜き対決。番組独特の雰囲気に緊張感が高まる中スタートするが、初参戦の長野は緊張が表情ににじみ出てしまい、スタジオの相葉も「こんな長野さん見たことない…」と心配な様子。
対決を振り返った長野は「初めてだったんだけど、空気をつかむまで緊張しちゃって声も小さくなっちゃって…。木村に“声出せ”って言われた（笑）」とコメント。笑顔で話す長野の姿に木村が「今、めちゃくちゃ声出てる！」とツッコむとスタジオが笑いに包まれた。
同じく初参戦となる末澤は、えなりかずきらと予選第4試合に登場。憧れの大先輩・木村がスタジオで見守る中での挑戦となるが、「（対決スタジオは）ものすごい緊張感があります…。でも、木村さんの前なので、格好よく決めたいなと思ってます！」と気合十分。しかし、末澤のもとにババがくると表情が一変し…。シャッフルボタンを押せない末澤は、なんとしてでもえなりにババを渡したいところだが、果たして――。
他挑戦者や、『相葉◎×部』（毎週土曜 後4：30 ※関東ローカル）で人気のもう一つの企画については続報で発表される。
【番組カット】和気あいあい！笑顔の木村拓哉＆相葉雅紀
“BABA抜き最弱王決定戦”は、超豪華芸能人が一堂に会し、ただただババ抜きをするだけのいたってシンプルな企画である。ドラマや映画、舞台など映像作品でさまざまな役柄を演じ分ける俳優陣や、真剣勝負の世界に身を置くトップアスリートらの、“ババを持った瞬間”に思わず崩れてしまう表情や、持ち札を別の人に渡すチャンスが持てる“シャッフルボタン”を一生懸命探す姿など、たった1枚の“ババ”に翻弄（ほんろう）される姿や、対戦相手との本気の駆け引きが本番組の魅力のひとつ。
長野は予選第1試合に登場し、演技派俳優、最強ギャルとともにババ抜き対決。番組独特の雰囲気に緊張感が高まる中スタートするが、初参戦の長野は緊張が表情ににじみ出てしまい、スタジオの相葉も「こんな長野さん見たことない…」と心配な様子。
対決を振り返った長野は「初めてだったんだけど、空気をつかむまで緊張しちゃって声も小さくなっちゃって…。木村に“声出せ”って言われた（笑）」とコメント。笑顔で話す長野の姿に木村が「今、めちゃくちゃ声出てる！」とツッコむとスタジオが笑いに包まれた。
同じく初参戦となる末澤は、えなりかずきらと予選第4試合に登場。憧れの大先輩・木村がスタジオで見守る中での挑戦となるが、「（対決スタジオは）ものすごい緊張感があります…。でも、木村さんの前なので、格好よく決めたいなと思ってます！」と気合十分。しかし、末澤のもとにババがくると表情が一変し…。シャッフルボタンを押せない末澤は、なんとしてでもえなりにババを渡したいところだが、果たして――。
他挑戦者や、『相葉◎×部』（毎週土曜 後4：30 ※関東ローカル）で人気のもう一つの企画については続報で発表される。