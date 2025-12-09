チワワを猫だと勘違いしていた祖母…「これは犬ぞ！」“真実告白”動画に526万回再生「おばあちゃん愛おしい」「登場人物全員かわいい」
飼い犬であるチワワを猫だと勘違いしている90歳のおばあちゃん。4年後、94歳になり、寝たきりになってしまったおばあちゃんに、「これは犬ぞ！」と真実を告げる動画は、526万回再生され、「おばあちゃん愛おしい」「ワンちゃんのみならず、おばあちゃんがすごくかわいい」「ワンちゃんのカットが猫に寄せてるようにも見えて笑える」などと多くのコメントが寄せられた。動画を撮影したときの状況や、思わずクスっと笑えるおばあちゃんの勘違いエピソードについて、投稿者・すけさんかくさんファミリーさんに話を聞いた。
【動画カット】「これは犬ぞ！」と真実を告げられ、目がまんまるに…おばあちゃんが見せた最高のリアクション
4年前、チワワを見て「名前は何かい？ 猫ちゃんばってんかわいいね」と言っていたおばあちゃん。お孫さんに話を聞くと、会った当初から猫だと認識していたという。
「実は以前にも犬ということを伝えたことはあるのですが、 次会うと猫と言うおばあちゃんです（笑）。今回は動画として残してみました」
チワワは猫ではなくて犬と伝えたときの、一瞬時が止まったようなおばあちゃんの驚くリアクションには「かわいい」とさまざまな反響があったが、「素直な自然な反応が愛おしかったです」とお孫さん。
チワワだけではなく、パグも一緒に暮らしているすけさんかくさんファミリー。パグをおばあちゃんに紹介したときは、表情がこわばり「タヌキだ」と勘違いしたそう。予想を上回る回答には、「まさかの斜め上の回答（笑）」「爆笑してしまいました」とコメントが寄せられた。
すけさんかくさんファミリーのチャンネルでは、ほっこりエピソードに思わずクスっとしてしまうような家族のありのままの日常が投稿されている。
「可愛いおばあちゃんを皆さんに見ていただいて嬉しいです。すけさんかくさんファミリーで、笑いある日々を送り、みんなの可愛い所をこれからもたくさん発見して見ていきたいです」
