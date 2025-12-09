菅谷夏子、海・浴衣・入浴で見せた多彩な“清楚×艶やか” 『旬撮GIRL Vol.27』に登場
2023年よりアイドルグループ「ideal peco」のメンバーとして活動し、2021年に「秋のTGIF 週プレ賞」グランプリに輝いた菅谷夏子が、週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.27』（12月8日発売）に登場した。
【写真】旅館で美ヒップ＆美ボディを披露する菅谷夏子
カットでは、海水浴場で遊んでいる無邪気の様子から、艶やかな浴衣姿、そして行儀よくかけ湯をしながら、セクシーな水着での入浴姿も。爽やか清楚なイメージを伝えるグラビアと共に、極上ボティを風情ある旅館で存分に披露する。
本作でシリーズ第27弾となり、今回も6人の旬なグラビアアイドルの撮り下ろしカットを大ボリュームで掲載。表紙を飾るのは、汐見まとい。暗殺者として活動するシスターを演じ、セクシーな姿を惜しげもなく披露している。
そのほかにも、アイドルグループ「フィロソフィーのダンス」として活動し、“マリチチ”を武器に各雑誌グラビアなどでも活躍する奥津マリリが、最強のチャームポイントとも言うべき“マリチチ”の美しさを余すことなく披露している。
