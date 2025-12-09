菅谷夏子＝『旬撮GIRL Vol.27』撮影／武田敏将

　2023年よりアイドルグループ「ideal peco」のメンバーとして活動し、2021年に「秋のTGIF 週プレ賞」グランプリに輝いた菅谷夏子が、週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.27』（12月8日発売）に登場した。

【写真】旅館で美ヒップ＆美ボディを披露する菅谷夏子

　カットでは、海水浴場で遊んでいる無邪気の様子から、艶やかな浴衣姿、そして行儀よくかけ湯をしながら、セクシーな水着での入浴姿も。爽やか清楚なイメージを伝えるグラビアと共に、極上ボティを風情ある旅館で存分に披露する。

　本作でシリーズ第27弾となり、今回も6人の旬なグラビアアイドルの撮り下ろしカットを大ボリュームで掲載。表紙を飾るのは、汐見まとい。暗殺者として活動するシスターを演じ、セクシーな姿を惜しげもなく披露している。

　そのほかにも、アイドルグループ「フィロソフィーのダンス」として活動し、“マリチチ”を武器に各雑誌グラビアなどでも活躍する奥津マリリが、最強のチャームポイントとも言うべき“マリチチ”の美しさを余すことなく披露している。