¡Ö¡ÈÆÇ¡É¤ò¤¿¤á¤³¤ß¤ä¤¹¤¤¿Í¡×¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë3¤Ä¤Î¥ï¡¼¥¹¥È½¬´·¡ÚÀ°ÂÎ¥×¥í¤¬¶µ¤¨¤ë1Ê¬Ä²³è¥ï¡¼¥¯¡Û
¤à¤¯¤ß¡¢Èè¤ì¡¢¤À¤ë¤µ¡¢ÄË¤ß¡½¡½¡£
¤½¤ÎÉÔÄ´¡¢¡ÈÆÇ¡É¡áÏ·ÇÑÊª¤¬Î®¤ì¤º¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¡ÈÎ®¤ì¡É¤ò¼è¤êÌá¤¹¥á¥½¥Ã¥É¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤Î¤¬¡¢Ìð¾å¿¿Íý·Ã¤µ¤ó¤Î¿·´©¡Ø¤¹¤Ã¤¤ê¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡Ù¡£
À°ÂÎ¤äïªµä¤Îµ»Ë¡¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÇÂÎ¤òÀ°¤¨¤ë¥»¥ë¥Õ¥±¥¢Ë¡¡Ö¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÇÌó1Ëü5000¿Í¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë¿Íµ¤¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ì¤¿¡ª¡×¡ÖËýÀÄË¤¬¥é¥¯¤Ë¡×¡ÖÄ«¤ÎÌÜ³Ð¤á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡ª¡×¡½¡½¡£
¤½¤ó¤ÊÀ¼¤¬Â³¡¹¤ÈÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¿·´©¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡ÈÄ²¤ÎÎ®¤ì¡É¤ò²óÉü¤µ¤»¤ë¡ÖÄ²³è¥ï¡¼¥¯¡×¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂÎ¤ò¡È¤¿¤á¤ëÂÎ¡É¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ú3¤Ä¤Î¥ï¡¼¥¹¥È½¬´·¡Û¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡È¤¿¤á¤ëÂÎ¡É¤Ï¤³¤¦¤·¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤ë
¡Ö¿©»ö¤â±¿Æ°¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ÂÎ¤¬½Å¤¤¡Ä¡×
¡Ö¤à¤¯¤ß¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢Â¹ø¤âÄË¤¤¡Ä¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¿Í¤Û¤É¡¢¡ÈÆÇ½Ð¤·¡É¤ÎÄÌ¤êÆ»¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅìÍÎ°å³Ø¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÄ´¤Îº¬ËÜ¤Ë¡½¡½
¡¡¡¦ÂÎ¤Î¤æ¤¬¤ß
¡¡¡¦Î®¤ì¤ÎÂÚ¤ê
¡¡¡¦Ï·ÇÑÊª¤ÎÃßÀÑ
¡¡¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤¯¤Ë¸½Âå¿Í¤ËÂ¿¤¤¤Î¤¬¡¢¡ÖÀ¸³è½¬´·¤Î¥¯¥»¡×¤¬¸¶°ø¤ÎÏ·ÇÑÊª¤ÎÂÚ¤ê¡£
¡¡¤¸¤Ä¤Ï¤½¤Î¡È¥¯¥»¡É¤³¤½¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤Î½¬´·¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ï¡¼¥¹¥È½¬´·¡¡ÛÇØÃæ¤ò´Ý¤á¤¿»ÑÀª
¡¡¥¹¥Þ¥Û¤ò¤Î¤¾¤¤³¤àÇØÃæ¡¢´Ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¡¤³¤Î¡ÖÇÇØ»ÑÀª¡×¤Ï¡¢¹üÈ×¤ò¸å¤í¤Ë·¹¤±¡¢Ä²¤ò¥®¥å¥Ã¤È°µÇ÷¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÄ²¤ÎÆ°¤¤¬Æß¤ê¡¢ÇÓ½Ð¤¬ÂÚ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÊØÈë¤¬Â³¤¯¤È¡¢Ï·ÇÑÊª¤¬·ì±Õ¤ËºÆµÛ¼ý¤µ¤ì¡¢È©¹Ó¤ì¡¢¹øÄË¡¢ºÁ¹ü¿À·ÐÄË¡¢Îä¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö瘀·ì¡Ê¤ª¤±¤Ä¡Ë¡×¤ä¡Ö¿åÆÇ¡Ê¤¹¤¤¤É¤¯¡Ë¡×¤ò°²½¤µ¤»¤ë¸¶°ø¤Ë¤â¡£
¡Ú¥ï¡¼¥¹¥È½¬´·¢¡ÛÀõ¤¤¸ÆµÛ
¡¡¥¹¥È¥ì¥¹¤ä½¸Ãæºî¶È¤Ç¸ÆµÛ¤¬Àõ¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢ÇÙ¤Ë¸Å¤¤¶õµ¤¡ÊÆó»À²½ÃºÁÇ¡Ë¤¬»Ä¤ê¡¢ÂÎ¤Ï¡È·Ú¤¤»À·ç¾õÂÖ¡É¤Ë¡£
¡¡»ÀÁÇ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È·ìÎ®¤¬°¤¯¤Ê¤ê¡¢¼«Î§¿À·Ð¤¬Íð¤ì¡¢ÈèÏ«¡¦¥¤¥é¥¤¥é¡¦ÉÔÌ²¤Î°½Û´Ä¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ÆµÛ¤Ï¡¢ÂÎ¤Î¡Ö¥Ý¥ó¥×¡×¡£
¡¡¿¼¤¯µÛ¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤êÅÇ¤¯¤³¤È¤¬¡¢Á´¿È¤Î¡ÈÎ®¤ì¡É¤òºî¤ëÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥ï¡¼¥¹¥È½¬´·£¡ÛºÂ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·
¡¡ºÂ¤ê¤¹¤®¤Ï¡ÖÂèÆó¤ÎµÊ±ì¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä¹»þ´ÖÆ°¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢·ì±Õ¡¦¥ê¥ó¥Ñ¡¦Ä²¤ÎêÀÆ°¡Ê¤¼¤ó¤É¤¦¡Ë¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¡£
¡¡²¼È¾¿È¤ÎÎ®¤ì¤¬ÂÚ¤ê¡¢¤à¤¯¤ß¡¢Îä¤¨¡¢¸ª¥³¥ê¡¢Â¹ø¤ÎÄË¤ß¡¢Æ¬ÄË¡¢ÉØ¿Í²Ê·Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½Âå¿Í¤ÎÂÎ¤Ï¡¢¡ÖÆ°¤«¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÏ·ÇÑÊª¤ò¤¿¤á¤ëÀß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡30Ê¬¤Ë1²ó¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¡È¿¤Ó¡É¤ò¡£¶ÚÆù¤¬Æ°¤±¤Ð¡¢·ì¤â¥ê¥ó¥Ñ¤âÎ®¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÈÂÚ¤ê¡É¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¡ÖÄ²¤Û¤°¤·¡×¤Î¥ï¡¼¥¯
¡¡°Ê¾å¤Î¤è¤¦¤ËÏ·ÇÑÊª¤ò¤¿¤á¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡Ö»ÑÀª¡×¡Ö¸ÆµÛ¡×¡ÖÆ°¤«¤Ê¤¤¡×¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢¤É¤ì¤â¡ÈÎ®¤ì¡É¤ò»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦À¸³è¤Î¥¯¥»¡£
¡¡º£Æü¤«¤é¡¢1Æü¿ôÊ¬¤Ç¤âÂÎ¤ò¤æ¤ë¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢¡Ø¤¹¤Ã¤¤ê¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡Ù¤Ç¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÄ²¤Û¤°¤·¡×¥ï¡¼¥¯¡£
¡¡ÂÎ¤ÎÃæ¤Ç¤âÏ·ÇÑÊª¤¬Î¯¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¡ÖÁÍ·ÂÉô¡Ê¤½¤±¤¤¤Ö¡Ë¡×¤ò¿¤Ð¤·¡¢ÂÎ¤ò¤æ¤ë¤á¤ÆµÍ¤Þ¤Ã¤¿Î®¤ì¤ò°ìµ¤¤Ë²òÊü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä²¤ÎêÀÆ°±¿Æ°¤ò³èÈ¯¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä«¤ª¤³¤Ê¤¦¤ÈÇÓÊØ¤¬Â¥¤µ¤ì¡¢¤ªÊ¢¤â¿´¤â¤¹¤Ã¤¤ê·Ú¤ä¤«¤Ë¡£
¡¡Ä«¥¤¥Á¤Ç¤¿¤Ã¤¿1Ê¬¡£¡ÈÎ®¤ì¥¹¥¤¥Ã¥Á¡É¤ò½¬´·¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¼ÂÁ©¤Ï¡¢²¼¤Î²èÁü¤ò»²¹Í¤Ë¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ê¢¨²èÁü¤Ï½ñÀÒ¡Ø¤¹¤Ã¤¤ê¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡Ù¤è¤êÈ´¿è¡Ë¡£
¡¡¡ý¡ÖÄ²¤Û¤°¤·¡×¤Î¥ï¡¼¥¯
¡Ú¼ê½ç1¡Û
¡¡¢¡Î¾µÓ¤ò³«¤¡¢ÁÍ·ÂÉô¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¡¢¿ô²ó¥Ð¥¦¥ó¥É
¡Ú¼ê½ç2¡Û
¡¡¢¡º¸µÓ¤ò¸å¤í¤ØÂç¤¤¯°ìÊâ°ú¤¤¤¿¤é¡¢²¼¹Ô·ëÄ²¡Ê¤«¤³¤¦¤±¤Ã¤Á¤ç¤¦¡¦¿Þ»²¾È¡Ë¤Î¾å¤¢¤¿¤ê¤ÎÏÆÊ¢¤ò¼ê¤Ç¤ª¤µ¤¨¤ë
¡Ú¼ê½ç3¡Û
¡¡¢¡±¦µÓ¤Ë½Å¿´¤ò°ÜÆ°¡£º¸¤ÎÁÍ·ÂÉô¤ò¤°¡¼¤Ã¤È¿¤Ð¤¹
¡¡º¸ÁÍ·ÂÉô¤Î¿¤Ó¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤ç¤¦
¡Ú¼ê½ç4¡Û
¡¡¢¡ÂÎ¤ò±¦Â¦¤Ø¤Ò¤Í¤ê¡¢ÏÆÊ¢¤ò±¦Êý¸þ¤Ø¡£¿¼¤¯¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤ª¤³¤Ê¤¦
¡¡¤µ¤é¤ËÁÍ·ÂÉô¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Ä²¤ÎêÀÆ°±¿Æ°¤ò³èÈ¯¤Ë¤·¤Þ¤¹
¡Ú¼ê½ç5¡Û
¡¡¢¡È¿ÂÐÂ¦¤âÆ±ÍÍ¤Ë¤ª¤³¤Ê¤¦
¡¡¢¨¹Å¤¤Â¦¤ÏÄ¹¤á¤Ë¤ª¤³¤Ê¤¦
¡¡»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢½ñÀÒ¡Ø¤¹¤Ã¤¤ê¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡Ù¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤Ç¤ï¤«¤ë¡Ö20Ê¬¥·¥ç¡¼¥È¥ì¥Ã¥¹¥ó¡×¤âÏ·ÇÑÊª¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ø¤¹¤Ã¤¤ê¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÀ°ÂÎ¥×¥í¤Îµ»Ë¡¤ò±þÍÑ¤·¤¿¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¥á¥½¥Ã¥É¤òÂ¿¿ô·ÇºÜ¡£Ï·ÇÑÊª¤ÎÇÓ½Ð¡¢¥³¥ê¤äÄË¤ß¤Î´ËÏÂ¡¢ÉÔÄê½¥ÁÊ¤ä¤æ¤¬¤ß¤Î²ò¾Ã¤Þ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ëÀ°ÂÎ¤Î¼ÂÁ©Ë¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¡ú54Ê¬¤ÎÆ°²èÉÕ¤¡Ë¡£
Ìð¾åÍ½ËÉ°å³Ø¸¦µæ½êÂåÉ½¼èÄùÌò
1984Ç¯¡¢Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£¹â¹»Â´¶È¸åÃ±¿ÈÅÏÊÆ¡¢·Ý½ÑÂç³Ø¥×¥é¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥å¡¼¥È¤Ç°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³Ø¤Ó¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¤ÆÆÈÎ©¡£À®¸ù¤òÌ´¸«¤Æ¡¢Å°Ìë¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡¢¿²¤ë¤Î¤Ï¥½¥Õ¥¡¤Î¾å¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿Ë»¤ÊÀ¸³è¤òÂ³¤±¤¿·ë²Ì¡¢¿´¿È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤¯¤º¤·Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤È¤¡¢Éã¡¦Ìð¾åÍµ¤¬¹Í°Æ¤·Ìó1Ëü5000Ì¾¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡×¤òËÜ³ÊÅª¤Ë³Ø¤Ó¡¢¿´¿È¤Î·ò¹¯¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¡£¤½¤Î¸å¡¢¼«ÎÏÀ°ÂÎ¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ³ÆÃÏ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤Æ¡¢¥¯¥é¥¹¤È¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¡£¤µ¤é¤Ë±Ñ¹ñ¤ÎÌ¾Ìç¥»¥ó¥È¥é¥ë¡¦¥»¥ó¥È¡¦¥Þ¡¼¥Á¥ó¥ºÂç³Ø±¡¤Ç¡Ö¿ÈÂÎ¡×¤ò¤è¤êÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤Ó¡¢2019Ç¯¤Ëµ¢¹ñ¡£¸½ºß¡¢¹ñÆâ³°¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¼«ÎÏÀ°ÂÎ¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢½÷À¤Î¤¿¤á¤ÎÍ½ËÉ°å³Ø¤ò¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡¢¡Ø¤¹¤´¤¤¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡Ù¡Ø¤¹¤°¤Ç¤¤ë¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
´Æ½¤¼Ô¡§Ìð¾å Íµ¡Ê¤ä¤¬¤ß¡¦¤æ¤¦¡Ë
Ìð¾åÍ½ËÉ°å³Ø¸¦µæ½êÀßÎ©¼Ô¡¢¼«ÎÏÀ°ÂÎ¹Í°Æ¼Ô¡¢ïªµä»Õ¡¦À°ÂÎ¼£ÎÅ²È
1953Ç¯¡¢¼¯»ùÅç¸©À¸¤Þ¤ì¡£´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Øºß³ØÃæ¤Î2Ç¯À¸¤Î¤È¤¡¢Í½ËÉ°å³Ø¤Î½ÅÍ×À¤ËÌÜ³Ð¤á¡¢ÅìÍÎ°å³Ø¤ò³Ø¤Ö¤¿¤áÂç³Ø¤òÃæÂà¡£ïªµä»Õ¡¦À°ÂÎ¼£ÎÅ²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡¢¸ú²Ì¤Î¹â¤¤»Ü½Ñ¤ò¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸¦µæ¡¦²þÎÉ¤ò½Å¤Í¡Ö¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡×¤ò´°À®¡£Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¤Ç¶µ¼¼¤ò³«¹Ö¡¢½ñÀÒ¤Î½ÐÈÇ¤ä¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤Ê¤É¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢Á´¹ñ¤«¤éÉÔÄ´¤òÊú¤¨¤ë¿Í¡¹¤¬Â³¡¹¤ÈË¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¸½ºßÌó400Ì¾¤Î»ØÆ³¼Ô¤Î¤â¤È¡¢Ìó1Ëü5000Ì¾¤¬³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¼«ÎÏÀ°ÂÎ¤Î¿¿¿ñ¡Ù¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡Ù¡Ø100ºÐ¤Ç¤âÄË¤¯¤Ê¤¤ ÄË¤ß¤¬¾Ã¤¨¤ë¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¿·À±½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£¼«ÎÏÀ°ÂÎ¤Î½ñÀÒ¤ÏÎß·×32ºý¡¢ÁíÈ¯¹ÔÉô¿ô¤Ï77ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¡£±ó³ÖÃÏ¤Î¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼ø¶È¤ÈÄÌ¿®¶µ°é¤â¤ª¤³¤Ê¤¦¡£
¢¨¼«ÎÏÀ°ÂÎ¤ÏÌð¾åÍµ¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£