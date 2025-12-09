¤½¤Î»þ¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬¡©Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯¥Ù¥ó¥È¡É·àÅªÅ¾´¹¡É¤Î¿¿Áê¡Ä¡ÖÇðºê´¢±©¥á¥â¡×¤¬¸ì¤ëº®Íð¤ÎÉñÂæÎ¢
東日本壊滅はなぜ免れたのか?　取材期間13年、のべ1500人以上の関係者取材で浮かび上がった衝撃的な事故の真相。他の追随を許さない圧倒的な情報量と貴重な写真資料を収録した、単行本『福島第一原発事故の「真実」』は、2022年「科学ジャーナリスト大賞」受賞するなど、各種メディアで高く評価された。文庫版『福島第一原発事故の「真実」検証編』より、その収録内容を一部抜粋して紹介する。
『福島第一原発事故の「真実」検証編』連載第39回
Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯¤Î¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëº®Íð¤¬¡¢Çðºê´¢±©¥á¥â¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£12Æü¸áÁ°1»þÈ¾¡¢1¹æµ¡¤Î¥Ù¥ó¥ÈÍ½Äê¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢2¹æµ¡Í¥Àè¤Ø¤ÈÊý¿Ë¤¬ÊÑ¹¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÎäµÑÁõÃÖ¤Î¾õ¶·³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¡¢1¹æµ¡¤Î¶ÛµÞÀ¤¬ºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢Í¥Àè¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë·èÄê¡£·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ç¤Ï¡¢ÅìµþÅÅÎÏ¤Î¾®¿¹¾ïÌ³¤¬²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ù¥ó¥È¤Î¿Ê¹Ô¾õ¶·¤¬º®Íð¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¸í¤Ã¤¿¾ðÊó¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ø¡Ö¥á¥ë¥È¥À¥¦¥óÀ£Á°¡ª¡×Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯¡¢¿¼Ìë¤Î°Ì´¡ÄÅÅ¸»ÁÓ¼º¤Ë¤è¤ë¡ÖÁÛÄê³°¤Î»öÂÖ¡×¤¬°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¸½¾ì¤Î¡Èº®Íð¡É¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
Çðºê´¢±©¥á¥â¤¬¸ì¤ëÌÂÁö
Çðºê´¢±©¥á¥â¤Ë¤Ï¡¢1¹æµ¡¤È2¹æµ¡¤Î¤É¤Á¤é¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¤«¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢ÌÂÁö¤·¤¿·Ð°Þ¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
12Æü¸áÁ°1»þÈ¾¤Î¥á¥â¤Ë¤Ï¡¢
¡Ö1F1¡Ê¢¨Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯1¹æµ¡¡Ë¡¡³ÊÇ¼ÍÆ´ï¥Ù¥ó¥È¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¡¸áÁ°3»þ00Ê¬·ÐºÑÂç¿Ã¤¬È¯É½Í½Äê¡×¤È¤¢¤ë¡£
¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢1»þ´Ö30Ê¬¸å¤Ë¥Ù¥ó¥È¤¬¼Â»Ü¤Ç¤¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¤½¤ì¤«¤é1»þ´Ö¤¬¤¹¤®¤¿¸áÁ°2»þ35Ê¬¤Ë¤Ï¡¢
¡Ö1F2¡¡³ÊÇ¼ÍÆ´ï¥Ù¥ó¥È3»þº¢Í½Äê¡¢1F1¤ÏÊÌÅÓ»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¸å²ó¤·¤È¤¹¤ë¡×¤È¤¢¤ë¡£
1¹æµ¡¤Î¥Ù¥ó¥È¤Î½àÈ÷¤Ë¼ê´Ö¼è¤ê¡¢2¹æµ¡¤òÍ¥Àè¤·¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¤è¤¦Êý¿Ë¤òÅ¾´¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤Î¤¹¤°¤¢¤È¤Ë¤Ï¡¢
¡Ö1F2¡¡RCIC±¿Å¾¤ò¸½¾ì¤Ç³ÎÇ§¡×
¡Ö¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢1F1¤Î¤ß¼Â»Ü¤ÎÊý¸þ¡Ê1F2¤Ï¿å°Ì³ÎÊÝ¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤¿¤á¡Ë¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£·ë¶É¡¢¤è¤ê»öÂÖ¤¬¿¼¹ï¤È¤ß¤é¤ì¤ë1¹æµ¡¤Î¥Ù¥ó¥È¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤È¤·¤ÆºÆÅÙÊý¿Ë¤¬²þ¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¸å²ó¤·¤µ¤ì¤¿1¹æµ¡
Åö½é¡¢¸¶»ÒÏ§¤òÎäµÑ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿2¹æµ¡¤Ç¤Ï¡¢12Æü¸áÁ°2»þ10Ê¬¤´¤í¤«¤é¡¢¸½¾ì¤Ç¡¢RCIC¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÎäµÑÁõÃÖ¤Î²ÔÆ¯¾õ¶·¤Î³ÎÇ§¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢RCIC¤Î¥Ý¥ó¥×¤Î½ÐÎÏ¤¬¸¶»ÒÏ§¤Î°µÎÏ¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸¶»ÒÏ§¤Ø¤ÎÃí¿å¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬½é¤á¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Ãæ±ûÀ©¸æ¼¼¤«¤éÌÈ¿ÌÅï¤ÎµÈÅÄ¤Ë¤³¤Î¾ðÊó¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸áÁ°2»þ55Ê¬¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¾ðÊó¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢µÈÅÄ¤Ï¡¢ÎäµÑÁõÃÖ¤Î²ÔÆ¯¾õ¶·¤¬ÉÔÌÀ¤Ê1¹æµ¡¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¤è¤ê¿¼¹ï¤Ê»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢µÞî±1¹æµ¡¤Î¥Ù¥ó¥È¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
Æ±¤¸¸áÁ°3»þ¤¹¤®¡¢Åìµþ¡¦²â¤¬´Ø¤Î·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ç¤Ï¡¢ÅìµþÅÅÎÏ¤Î¾®¿¹ÌÀÀ¸(¤³¤â¤ê¡¡¤¢¤¤ª)¾ïÌ³¤¬³¤¹¾ÅÄËüÎ¤(¤«¤¤¤¨¤À¡¡¤Ð¤ó¤ê)·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¤é¤Èµ¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£¾®¿¹¤Ï¡Ö¸áÁ°3»þ¤¯¤é¤¤¤òÌÜ°Â¤ËÂ®¤ä¤«¤Ë¼ê½ç¤òÆ§¤á¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë3»þ¤ò²á¤®¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¾®¿¹¤¬¡¢¤Þ¤º2¹æµ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°µÎÏ¤ò²¼¤²¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ2¹æµ¡¤ÏºîÆ°¾õ¶·¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢µ¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢1¹æµ¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤ÈÌð·Ñ¤®Áá¤Ë¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤À¡£1¹æµ¡¤Î³ÊÇ¼ÍÆ´ï¤Î°µÎÏ¤¬°Û¾ï¾å¾º¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅöÁ³¡¢1¹æµ¡¤«¤é¥Ù¥ó¥È¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
ÅìµþÅÅÎÏËÜÅ¹¤¬ËÝÏ®¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤ï¤±
¼Â¤Ï¡¢¤³¤Î¤È¤¾®¿¹¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¡¢Çðºê´¢±©¥á¥â¤Ë¤âµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë2¹æµ¡¤ÎÎäµÑÁõÃÖ¡¦RCIC¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢²ñ¸«Á°¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö2¹æµ¡¤Î¥Ù¥ó¥È¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
²ñ¸«¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ30Ê¬¶á¤¯¤¬¤¿¤Ã¤¿º¢¡¢ÅìµþÅÅÎÏ¤Î¸¶»ÒÎÏÃ´Åö¤Î¼Ò°÷¤«¤é¡¢RCIC¤ÎºîÆ°¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬¡¢²ñ¸«¾ì¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤³¤³¤Ç¾®¿¹¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯¡¢¹ï°ì¹ï¤ÈÊÑ¤ï¤ë¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Îº¢¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Çðºê´¢±©¥á¥â¤Ë¤Ï¡¢¡Ö1F1¤ÎÆó½ÅÈâÆâÂ¦¤Î¥µ¡¼¥Ù¥¤¤ò¹Ô¤¦¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¹¤Ç¤ËÌÈ¿ÌÅï¤Ï1¹æµ¡¤Î¥Ù¥ó¥È¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤Ë¡¢Æ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÅ¾¤·¤Æ2¹æµ¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1¹æµ¡¤Î´íµ¡¤¬¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ºøÁî¤¹¤ë¾ðÊó¤¬¡¢ÅìµþÅÅÎÏËÜÅ¹¤òËÝÏ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
