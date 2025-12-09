水揚げしたマイワシの8割以上が「非食用」…水産物の用途内訳が明らかにした主要魚種間の大きすぎる人気格差

面積世界第6位（排他的経済水域）、しかも北からの親潮やリマン海流といった寒流、南からの黒潮や対馬海流の暖流が交錯、世界でも名だたる好漁場として高いポテンシャルを持つ日本の海。その恩恵にあずかり、わが国では古くから豊富な魚介類を獲り、食し、和食文化を形作ってきた。

その日本の魚食・漁業がいま、危機に瀕している。

1990年代前半まで世界一を誇っていた漁獲高もいまではベスト10圏外から転落、すでに漁業大国とは言えない現状になっている。

なぜこのような事態に陥っているのか？

日本の漁業を30年以上取材し続けているベテラン記者が、新刊『国産の魚はどこへ消えたか？』（講談社＋α新書）でそのリアルを明らかにする。

『国産の魚はどこへ消えたか？』連載第9回

『人気を「肉」に取って代わられた弊害…漁業生産量が増加しても自給率が低下の一途をたどった意外なワケ』より続く。

水揚げしても大半が非食用

まず、日本の漁業生産がピークとなった1980年代に、「猫またぎ」とまで言われるほど獲れたマイワシに関する調査結果を見ると、興味深い数字が目に入った。マイワシが一番獲れた1988年（約450万トン）、農林水産省の全国主要漁港（32漁港）における産地水産物用途別出荷量調査結果を見ると、データ対象の9割を占める「地元向け」のうち、「魚油・飼肥料向け」が60.3％で最多。

次いで「冷凍・冷蔵庫入庫」が27％、「生鮮向け」と「ねり製品向け」が、ともにわずか0.4％。さらに、缶詰用が1.1％などとなっている。

このデータから、食用・非食用を明確に振り分けることはできないが、6割が魚油・飼肥料であり、鮮魚用として出荷されるマイワシはごくわずか。水産庁によると、「冷凍されたマイワシがどの程度、食用になっていたのか不明」だが、多く見積もっても全体の2〜3割しか食べていなかったと推測される。

全体の2割弱だけが食用

ピーク時から、35年が経過した2024年の調査結果（主要32漁港）を見ると、1988年当時とデータ区分などが変わっているものの、「養殖用又は漁業用飼料向け」が42.7％でトップ。このほか、「魚油・飼肥料向け」が38.5％となっており、8割以上が刺身や焼き魚ではない「非食用」として扱われていることになる。

ちなみに生鮮食用向けは、1988年よりも大幅に多い13.6％。このほか、「その他の食用加工品向け」が2.5％、「缶詰向け」が2.3％、「ねり製品・すり身向け」が0.4％などとなっており、全体の2割弱が食用として利用されているに過ぎないということがわかる。

2024年の水揚げからみれば、約8.6万トンは食べているが、残りの約37万トンほどのマイワシは、人が食べずにほかの用途で利用されており、もったいない気がしてならない。

サバ類の生鮮食用向けは1割強

続いてサバ類はどうか。サバ類の漁獲が好調だった1986年（約94万トン）の産地水産物用途別出荷量調査結果（主要51漁港）を見ると、サバ類の7割を占める「地元向け」のうち、「生鮮向け」は2.9％と低いが、「冷凍向け」が48.6％、「その他の食用加工品」が6.3％、「缶詰向け」は4.3％、「ねり製品向け」が0.7％となっている。マイワシで高率だった「魚油・飼肥料向け」は、4.4％と低い。こちらも、冷凍向けがどの食用となったかわからないが、マイワシよりは食用に回っていた可能性が高い。

ところが2024年の調査結果（主要32漁港）をみると、「養殖用又は漁業用飼料向け」が58.8％と半分以上を占めており、カタクチイワシの74.4％に次いで2番目となっている。このほかサバ類は、近年の「サバ缶ブーム」を反映し、「缶詰向け」が14.5％となっており、ほかの魚種に比べて圧倒的に多い。ちなみに缶詰向けの割合が次に多いのはサンマで、6.3％である。

そのうえで、非常に特徴的なのは、サバ類の生鮮食用向けの割合だが、なんと10.5％。主要魚種としてピックアップされている魚の中でも、マイワシ（13.6％）を下回るレベルであり、缶詰用の7割ほどでしかない。

人気はないがおいしい2魚種

他魚種の生鮮食用向けの比率を見ると、例えばマグロ類では、クロマグロ、メバチマグロ、キハダマグロがいずれも99％台。寿司ネタや刺身などで需要が高く、単価も高いため、当然、ほとんどが食用として出荷されており、カツオも81％台と高い。

それ以外、アジやサンマ、ブリ類、カレイ類、タラ、スルメイカの生鮮食用向けは39〜63.7％であり、サバ類、マイワシとは極端に違う。ちなみに、シラス干しや目刺しに使用されることがあるカタクチイワシは、0.8％と低い。多くが養殖を含む漁業用の餌として使用されており、こちらは例外と考えていいであろう。

筆者は、マイワシとサバ類、この2魚種の食用向けの割合が低いことは、日本の魚食にとって大きな影響をもたらしていると考えている。特に最新のデータで、水揚げ後「生鮮食用向け」になっているのはマイワシで13.6％、サバ類は10.5％と目立って低率にとどまっていることは特徴的であり、残念である。

もう少し生食用として流通し、食べられるのではないかと思う。両魚種とも冷凍後に解凍して食べるには「おいしさ」が大きく損なわれてしまう。

マイワシとサバは代表的な国産魚

2魚種の利用度をもっと高くしなければいけない理由は、海の天然魚である両魚種の生産量が合わせて約92万3000トン（2024年）にも及び、日本全体の海産天然魚（同年、約278万7000トン）に占める割合が、3分の1を占めているためだ。

ともに足が早く腐りやすい魚だが、代表的な国産魚であるだけでなく、新鮮なうちに食べれば、おいしい魚であることは間違いない。マイワシは刺身や塩焼き、サバは締めサバをはじめ、焼いたり煮たり、多くの調理法があり、これらは冷凍してしまうと、格段に味が落ちてしまう。

マイワシとサバが生鮮流通しにくいのはなぜか――。豊洲の競り人は「マグロやブリなどもそうだが、比較的小型の大衆魚もあまりに小さすぎると、脂の乗りが悪くて売れない。さばいて骨取りし、フライ用など総菜魚にするにしても、大きい魚と小さい魚で手間やコストは同じだけ掛かるため、小型魚は敬遠されてしまう」と説明する。

比較的、大型のマイワシやサバなら生鮮出荷され、食用で消費される可能性は十分あるが、近年、温暖化に伴う海水温の上昇など、未解明な海の環境変化により、サンマも含めて魚体が小型化している。獲れていても、脂の乗りが悪い小型魚の比率が高く、これまでの水産物流通の価値基準では、食用化しにくい条件にある。

『2000年以降は全世代で魚の消費が減少…人々の“魚離れ”に拍車をかけたのは意外にもアレの台頭だった!?』へ続く。

【国産の魚はどこへ消えたか？】

【目次】

第一章 減り続ける日本の魚

〇漁業生産、過去最低を更新中〇世界は増加傾向だが天然魚は頭打 〇日本漁業、水揚げ１位はマイワシ etc.

第二章 獲っても食べない国産魚

〇今の魚の自給率は半分近く 〇スーパーの台頭が魚離れの原因か 〇マグロやアジの開きも安さ重視 etc.

第三章 日本一の魚を食べない理由

〇マイワシが魚の餌ではもったいない 〇マイワシの流通阻む100グラムの壁 〇職人からも調理が敬遠される etc.

第四章 消費の主役は外国魚

〇伝統・郷土料理にもノルウェー産 〇ノルウェーに漁港がない理由 〇アフリカ諸国で人気、日本産のサバ etc.

第五章 秋の味覚はいつ復活するのか

〇豊漁には程遠い推定資源量 〇サンマ漁業関係者の苦境 〇マグロ漁やイカ漁へ挑戦 etc.

第六章 揺れ動く日本のマグロ事情

〇「大間まぐろ」がほかの追随を許さない理由とは 〇マグロ管理の甘さを露呈、国の対応急務 etc.

第七章 強化される内外のマグロ管理

〇日本周辺のマグロ、一時は最低水準に 〇流通の主役・普及品のメバチマグロ

第八章 マグロ人気に陰り・サーモンが台頭

〇当初は「日本では無理」と門前払い 〇回転寿司やスーパーのマグロはおいしいか etc.

第九章 おいしいマグロが食べたい！

〇冷凍マグロのおいしい解凍法とは 〇血合いには赤身の100倍のセレノネインが etc.

第十章 大衆魚の利用が水産業復権のカギ

〇獲れる魚を食べられるように 〇小サバのうまい食べ方とは？etc.

第十一章 漁師の減少を食い止めよう

〇10年前の３割減 〇各地で続々、女性漁師が誕生etc.

【つづきを読む】2000年以降は全世代で魚の消費が減少…人々の”魚離れ”に拍車をかけたのは意外にもアレの台頭だった!?