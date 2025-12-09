モンゴルを公式訪問された天皇皇后両陛下（2025年7月11日、写真：共同通信社）

（つげ のり子：放送作家、皇室ライター）

慰霊と平和希求の旅で見えた令和の価値観

令和という新しい時代が始まっておよそ7年。遠い将来、人々がこの時代を振り返るとき、どのような価値観が共有され、どのような皇室像が語られるのだろうか。そう考えると、今年はその輪郭がはっきりと見えた一年だったのではないかと感じる。

戦後80年という節目の中で、両陛下は国内外で先の戦争で犠牲となった人々への慰霊と、平和を希求する旅を重ねられた。その姿に「令和の皇室像」の核心が示されたともいえる。そして、その歩みを最も近くで支えてこられたのが、12月9日に62歳の誕生日を迎えられた雅子さまである。

今年の雅子さまのご活動を振り返ると、その表情にはこれまで以上の明るさと落ち着きが宿っていた。

医師団の見解では長らく「御快復の途上にあり、依然として御体調には波がおありです」という表現が続いてきたが、今年のご様子からその定型句に変化が期待されたものの、やはり去年と同じ文言であった。

雅子さまは、陛下の戦後80年の慰霊の旅、そのすべてに寄り添われた。国内各地の慰霊碑への訪問に加え、7月にはモンゴルで、異国で亡くなった抑留者の慰霊碑に哀悼を捧げられた。戦争を知らない世代が多数となる中、平和の記憶を次世代へ引き継ぐという強い決意がにじむ旅だった。

献花の際に深く頭を垂れる姿、静かな祈りに込められた真心。凛とした佇まいと穏やかな気配は、慰霊の意義を静かに、しかし確かに伝えるものであった。

とりわけモンゴルでの雅子さまの表情は鮮烈だった。慰霊の場で見せられた厳粛さと、友好親善の場に転じたときの柔らかな笑顔。その緩急は、陛下との二人三脚で培われたあうんの呼吸を思わせ、皇后としての成熟と風格を感じさせた。

国民へのまなざしと御歌、国際親善が映す現在地

かつては笑顔の奥にわずかな陰りが宿っているように見えた時期もあったが、今年はその面影をほとんど感じさせない。新年一般参賀では、陛下と揃って一礼された後の弾むような笑顔が印象的で、参賀者へ向けたまなざしには「よく来てくださいました」という気持ちがそのまま表れているようだった。

歌会始では、陛下と歩まれた30年の歳月を、英オックスフォード大学での思い出に重ね、

「三十年（みそとせ）へて 君と訪ひたる英国の 学び舎に思ふ かの日々の夢」

と詠まれた。青春時代の景色を陛下と重ねて振り返られたことで、「若き日のように、自分らしさを取り戻したい」という静かな願いが芽生えたのかもしれない。

さらに今年は、大阪・関西万博（4月13日〜10月13日）のために来日した、デンマーク、スウェーデン、オランダの国王など各国の王族を御所に招き、夕食やお茶をともにしながら心を込めたおもてなしをされた。雅子さまの語学力と落ち着いた応対は訪問客を感嘆させ、豊かな国際性を自然体で発揮される場面が目立った一年でもあった。

大阪・関西万博で国連館を視察される天皇皇后両陛下（2025年10月6日、写真：代表撮影／共同通信社）

4月には、東京都心から約1200km南に位置する硫黄島（いおうとう）を初訪問された。日米合わせて約3万人が命を落とした激戦地であり、両陛下が深く頭を垂れる姿からは、戦後80年の節目の重みが感じられた。

硫黄島訪問を終え、海上自衛隊硫黄島航空基地から出発される天皇皇后両陛下（2025年4月7日、写真：代表撮影／共同通信社）

6月、両陛下は長女・愛子さまとともにご一家で、沖縄を訪問。

「はじめて3人そろって沖縄県を訪れることができ、嬉しく思います。（中略）はじめて訪れた愛子も苦難の道を歩んできた沖縄の人々の歴史を深く心に刻んでいました」

ご一家で沖縄のかりゆしウェアをお召しになり、雅子さまは愛子さまがご一緒だったことがとても頼もしかったことだろう。

首里城（沖縄県那覇市）正殿の復元の様子を視察された天皇皇后両陛下と長女愛子さま（2025年6月5日、写真：代表撮影／共同通信社）

両陛下の車が到着すると、愛子さまがドアの側に立って両陛下を待ち受けていたが、雅子さまは降りられると一瞬、愛子さまをご覧になって優しく微笑まれていた。愛子さまに雅子さまがアイコンタクトされ、軽く頷かれているご様子にもお二人の仲の良さを垣間見ることができた。

愛子さまは社会人となられ、両陛下とご公務をともにされる機会が増えた。雅子さまにとって、まさに愛子さまは心強い味方でいらっしゃるのだろう。

以前に比べてお元気になられたのは、愛子さまという愛娘の存在は大きいはずだ。

「ナーダム」で弾けた笑顔、那須・須崎での安らぎ

モンゴル訪問では、雨の中で慰霊碑に黙祷を捧げた後、雨がやんだことに気づいた雅子さまが「もう一度拝礼を」と、提案されたという逸話が注目を集めた。

最も驚いたのは、雅子さまのその提案を陛下もすぐに受け入れて、もう一度拝礼されたことだった。それだけ陛下は雅子さまに何の抵抗も躊躇も抱かないほど、全幅の信頼を寄せていらっしゃるのだ。

モンゴルを公式訪問された天皇皇后両陛下（2025年7月12日、写真：共同通信社）

この訪問時、両陛下はモンゴルの国民的なスポーツの祭典「ナーダム」の開会式にご出席。雅子さまは、エキゾチズムに満ちた迫力に見入り、弾けるような笑顔を見せられた。その後、参加された「シャガイ」という的当て競技では、なんと最高得点の的に命中。周囲は大盛り上がりだったという。

陛下からの厚い信頼と包容力が、雅子さまの屈託を解放させていたのではないかと思う。

ナーダムの弓射競技の実演を見る天皇皇后両陛下（写真：共同通信社）

帰国後の那須や須崎でのご静養では、御用邸で散策されるご様子や出迎えの人々へ向けられた笑顔が報じられ、心身の安定ぶりが伝わってきた。

特に6年ぶりとなった須崎でのご静養では、ご一家のプライベートな時間を過ごされる写真が公開された。

御用邸敷地内の三井浜で海水浴を終えられた後にご一家の姿を写したものや、展望台で雅子さまが双眼鏡を首からぶら下げている姿、陛下がシュノーケリング中に水中撮影された海の生き物の写真などだったが、とてもリラックスされた様子が伝わってくるものばかり。

こうした穏やかな時間こそ、過密なご公務を続ける上で欠かせないものであり、陛下と相談しつつご静養の時間を意識的に割かれてきたことは、雅子さまにとってとても良い効果を生んでいたのではないだろうか。

須崎御用邸で静養するため伊豆急下田駅に到着し、集まった人たちに声をかけられる天皇皇后両陛下と長女愛子さま（2025年8月1日、写真：代表撮影／共同通信社）

愛子さまのご活躍が後押しする“本来の輝き”

誕生日に合わせて公表される医師団の見解は、今年も「御体調には波がおありです」と記された。皇后の務めは多岐にわたり、日々の準備や知識の吸収など、表に見えない負担も大きい。その慎重な姿勢は当然だ。

しかし、国民の目に映る雅子さまは、近年になく伸びやかで自信にあふれている。焦らず歩みを進めてこられた年月が今年、大きな実を結び、“本来の雅子さま”の輝きが戻りつつあることを感じさせる。

今年の雅子さまの輝きを語るうえで、愛子さまの存在は欠かせない。大学卒業後、日本赤十字社で勤務しながら公務に臨まれ、初の外国公式訪問となったラオスでは、その真摯で親しみやすい姿が現地で大きな話題を呼んだ。

母として成長を見守ってこられた雅子さまにとって、その活躍は喜びであり、励ましでもあっただろう。

「生まれてきてくれてありがとう」と語られた日から20余年。今、胸にあるのは「立派に成長してくれてありがとう」という穏やかな感謝の思いかもしれない。

両陛下と愛子さまが紡ぐ「令和の皇室像」は、平和の継承、国際親善、国民との共感という3つの柱を中心に、より鮮明さを増している。

その中心にいるのが雅子さまである。陛下を支え、愛子さまの成長に寄り添い、世界を知る広い視野を生かしてご公務に臨む。その姿は、令和の皇室が体現する「柔らかな強さ」を象徴しているように見えるのだ。

「天皇杯 第50回記念日本車いすバスケットボール選手権大会」の観戦で東京体育館に到着し、出迎えを受けられる雅子さまと長女愛子さま（2025年2月2日、写真：代表撮影／共同通信社）

令和の皇室がこれからどのような未来を描いていくのか。その行方を考えるとき、62歳を迎えられた雅子さまの、かつてないほど豊かで明るい笑顔こそ、ますます欠かせないものとなっていくだろう。

筆者：つげ のり子