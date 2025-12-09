放水砲で「血みどろ」、殴られて「頭蓋骨にひび」の入った状態で刑務所へ…神秘主義者のイラン人女性を待ち受ける「悪臭に満ちた独房生活」

悪臭と恐怖に満ちたイランのエヴィーン刑務所。イランの首都テヘラン北部に位置し、主に政治犯・思想犯が収容される。そこで繰り返されるのは、看守による鞭打ち、性的虐待、そして囚人の昼夜の感覚を奪う「白い拷問」。囚人の中には、思想犯・政治犯として不実の罪で逮捕された女性たちも多い。

13回の逮捕と5回の有罪判決にも屈せずに「自由」を目指し闘い続け、獄中でノーベル平和賞を受賞したナルゲス・モハンマディによって明かされる、その非人道的な所業の実態とは…。

全世界で出版されている禁断のノンフィクション『白い拷問』（翻訳：星 薫子）より、一部抜粋・再編集してお届けする。

聞き手：ナルゲス・モハンマディ、語り手：ナジラ・ヌリとショコウフェ・ヤドラヒ

ナジラ・ヌリ（1968年生まれ）とショコウフェ・ヤドラヒ（1967年生まれ）はニーマチュラヒー教団の神秘主義者（踊りなどを通じて神との一体感を追求する宗派の信者）である。

2018年2月20日、ふたりは神秘主義者の集会に参加していたときに、第7ゴレスタン通りで逮捕された。第7ゴレスタン通りにはドクター・ヌール・アリ・タバンデー（イラン最大の神秘主義教団であるニーマチュラヒー・ゴナバディ教団の精神的指導者）が住んでおり、治安当局がそこに検問所を設置し、彼を逮捕するかもしれないという噂があったため、教団員が抗議のために集まっていた。

およそ100人の教団員が治安当局に逮捕され、暴行され、血を流し大怪我を負った状態で独房に移送された。

ナジラとショコウフェはそのときの体験を次のように証言した。

仕切りのないトイレで人に見られながら用を足して

--ナジラ、独房はどういう様子でしたか？ どこに連れて行かれたのですか？

ナジラ：私たちが逮捕されたのは朝の3時で、そのまま道端で朝の6時まで立たされていたのよね。

7時になると、サプール通りにある収容所に連れて行かれた。男性はそこで下ろされ、私たちはヴォザラ拘置所に入れられた。そこで夜が来るまで拘留されて、シャフレ・レイ刑務所に移送されたの。

私たちは放水砲を浴びたので、服はびしょ濡れで血みどろ。その格好のまま放っておかれたの。他の人は頭の深い傷から出血したままの状態で独房に入れられていたわ。セピデー・モラディ（同じく神秘主義者。2018年、治安当局との衝突で逮捕され欠席裁判で5年の禁固刑に処された）が連れてこられたんだけど、脚が腫れ上がり、それ以外にも怪我をしていた。

私もひどく殴られたので、手首に鋭い痛みがあったわ。頭を殴られたところから出血していて、それも猛烈に痛かった。ショコウフェも頭を殴られ、彼女の場合は頭蓋骨にひびが入っていたのよ。

そんな状態で私たちは刑務所まで移送され、3つの隔離房に入れられたの。房には何の設備もない。ひとつの房は2メートル四方で、私を含む3人がそこに入れられたわ。

トイレがドアも仕切りもない状態で置かれていた。狭い房のなかで、他のふたりがいる前でそのトイレを使わなくてはならないのは勘弁してほしかったわね。隔離房のドアは金属製で、小さなのぞき窓がついているの。

下水があふれて独房は「地獄の空間」に

そのうちトイレが詰まって下水があふれ出てきて……房の中に悪臭が充満し、私たちみんな吐きそうだった。布で口と鼻を覆って、少しでも臭いを吸い込まないで済むように工夫はしたけど。

3人のなかに喘息の持病のある人がいて、具合がかなり悪くなって、普通に呼吸すらできない状態になってしまったの。これはまずいと何度か病院に連れて行かれたけれど、治療を受けず、何の改善もないまま、出たときと同じ状態で戻ってきたわ。

ある隔離房では、トイレがあまりに逆流するので使えなくなったんですって。頭上にある電球は、昼も夜も点きっぱなしなんだけど、とても弱々しい光だったから、見えるものは限られていた。こんなに点いているかどうか分からないほどの明かりなら、いっそのこと消してしまいたいと、私たちはそう思っていたの。

--衛生状態についてもう少し聞かせてください。

バスルームには、トイレの上にシャワーがついていた。でもシャワーの下に立つことはできない。だって下はトイレで、そのトイレからは下水があふれ出ているんだもの。トイレはとにかく不潔で、その悪臭が夜も昼も私たちを責め立てて……。

夜寝るときは、ブラウスの襟を引っ張り上げて口を塞ぎ、少しでも眠れるように苦心したわね。看守に洗剤と消毒剤をもらって掃除だけでもしたいと頼んだのに、許可されず、ブラシさえもらえなかった。便器にこびりついた汚物はもう何年もそのままみたいで、こすり落とすのはまず無理そうだった。排水管からは臭いがきつく立ち上ってくるから、トイレを使わないときには、ビニール袋に布を入れたものをトイレの管に詰めていたの。

シャワーのときだって、まともな衛生用品なんてもらえなかった。隔離房に入れられたとき、小さなシャンプーのボトルを渡されたんだけど、それで髪を洗うと、タワシのようにゴワゴワになって櫛が通らなくなるのよ。

のちに移送されたカルチャク刑務所（テヘランにある悪名高い刑務所、定員の倍の1400人の女性が収容されている劣悪な環境で有名）の水質は最悪で、塩分がやたら多いせいで、肌や髪が傷んだわ。

翻訳：星 薫子

