富士山が噴火したらどうなるか…「富士急ハイランド」から「三島駅」まで溶岩流が到達する「衝撃のシミュレーション」

列島誕生以来、地震・噴火・津波などの自然災害の脅威に絶え間なくさらされてきた災害大国・日本。いくつもの巨大災害が、日本史上にその名を残してきた。平安時代を揺るがした「貞観の大津波」、近世では「宝永の富士山噴火」や「安政南海地震」、近現代では「関東大震災」や「阪神淡路大震災」、そして「東日本大震災」……。歴史を大きく塗り替えた自然災害はなぜ発生し、日本にどのような影響を与えてきたのか。浮かび上がる「歴史の法則」とは――壮大なスケールで日本史を捉えなおす新連載！

本記事は、『日本史を地学から読みなおす』(鎌田浩毅・著)を一部抜粋・再編集したものです。

富士山ハザードマップの改訂

日本最大の活火山である富士山は現在、噴火の「スタンバイ状態」にあります。静岡、山梨、神奈川三県などでつくる「富士山火山防災対策協議会」は2021（令和3年）年3月、噴火時のハザードマップ（災害予測図）を17年ぶりに改訂しました（図「富士山のハザードマップ」）。ここでは富士山の地下は今どうなっているのか、噴火の予知はどのようにおこなうのかなどについて解説しましょう。

2004年のハザードマップ初版から改訂されたポイントは3つあります。まず、過去の噴火をどこまで参照するかの範囲が、初版では過去3200年間を対象にしたのに対して、改定版では5600年間に拡大されました。その結果、想定される火口の範囲が広がり、市街地の近くまで災害が及ぶ可能性が出ました。

次に、想定される溶岩の噴出量が約2倍に増えました。具体的には、溶岩噴出量が7億立方メートルから13億立方メートルへと増加しました。そして2004年版では44ヵ所とされていた溶岩流の噴出地点も、今回は252ヵ所と大幅に増やしました。これに伴い、溶岩流が到達する地域は従来、静岡県と山梨県の「2県15市町村」とされていましたが、神奈川県を含む「3県27市町村」に拡大されました。

さらに、溶岩の流れる量が増えれば、流れる速度も速くなり、溶岩流の到達時間も大幅に変わります。たとえば、山梨県富士吉田市や静岡県富士宮市の市街地に溶岩流が到達するまでの時間は、従来は10時間ほどと考えられていましたが、今回の改訂で最短で2時間と大幅に短縮されました。神奈川県方面の溶岩流の到達時間についても、相模原市緑区までは約9日、小田原市には約17日で到達すると発表されました。

噴火のデパート

溶岩流は、山梨県側と静岡県側のどちら側が噴火するかで被害は異なります。富士山の北西麓にある火口から噴火すれば、溶岩流は富士急ハイランドなどがある山梨県富士吉田市や富士河口湖町へと至り、中央自動車道の富士吉田線も高確率で分断されます。河口湖をはじめとする富士五湖に溶岩が到達する可能性もあります。

反対の南東側にある宝永火口をはじめとする静岡県側の火口から噴火すれば、溶岩流は新東名高速道路まで最短1時間45分、東名高速道路には最短2時間15分、東海道新幹線の三島駅付近に最短5時間で到達するでしょう。そうなれば東西を結ぶ日本の大動脈が分断され、⾼速道路や新幹線の利⽤者数だけでも一⽇に何十万の人が被害を受けることになります。

なお、よく誤解されることですが、ハザードマップの示された全範囲に溶岩などが押し寄せるものではありません。したがって、溶岩流の噴出口を確認してから、その下流地域は早急に避難を開始するようにしましょう。また、ハザードマップは健康な人を標準に作成されているため、移動等に時間がかかる高齢者や入院患者などは早めの避難が必要です。

富士山は「噴火のデパート」ともよばれるように、溶岩流や火山灰だけでなく多様なタイプの噴火を起こす、防災上は非常に厄介な火山です。ハザードマップにはそれぞれの災害から各人が自力で身を守る際、最も重要な情報が用意されています。

したがって、噴火が始まったらまず火口の位置を知り、どう進行しつつあるのかをリアルタイムでフォローしたうえで、迅速に次の行動に移してほしいと思います。

＊ ＊ ＊

本連載では、地球科学者が100万年スケールで激動の日本列島を描き、歴史から学ぶべき教訓をお伝えしていく。

初回【世界で起きる巨大地震の「20%」がこの国で発生していた…日本の歴史から浮かび上がる「大災害の法則」】から読む