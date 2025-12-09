太平洋戦争で「ソ連軍侵攻」はないと思っていた…そのとき起きた「取り付け騒ぎ」の実態

なぜ国力差のある長期総力戦は可能だったのか。金融による「国力の水増し」はいかにして行われたのか。

「取り付け騒ぎ」と紙幣の処分

満銀でも男子行員のほとんどが動員されていた。発行課長の武田英克は動員されなかった数少ない1人だった。

発行課長は満銀券発行の責を負うが、同時に関東軍向けに満銀総行から前線に位置する支行（支店）に送られる日銀券の量も把握できる立場にある。関東軍が何も言わなくても、日銀券の動きを追うと「関東軍の兵器がどんどん日本に送られ、満州における関東軍の兵力がひところに比べてかなり縮小しているという情勢」（武田英克『満州脱出』）が、武田には手に取るように分かった。

ただ関東軍は弱体化していても、他の満銀関係者同様、彼もソ連の侵攻はないと思っていた。これは当時満洲にいた民間人の共通認識だった。

それを見事に裏切る形で、8月9日のソ連軍侵攻が始まった。そうなると預金や有価証券を払い戻そうとして、預金者が一斉に銀行の窓口に押し掛ける、いわゆる「取り付け騒ぎ」が起こる。急激な物不足やインフレが予想されるので、現金を引き出して食料・燃料などの生活物資を早く買ってしまおうという動きだ。

満銀は中央銀行として、払い戻しへの対応をしなければならない。総行や分行（大型支店）から各支行に紙幣が運び込まれ、それが民間銀行に引き渡される。同時に中央銀行ではあるが普通銀行業務も行っていた満銀でも払い戻しに応じる。さらに総行や分支行では、軍・政府・その他政府関係機関などから寄せられる非常資金の払い出しにも対応していた。

ただし新京から地方に送り出した紙幣の大半は、運搬途中に暴徒化した現地民や「匪賊」に奪われた。

満銀各支行、特にソ連軍がすぐにもやってくる満ソ国境に近いところでは、業務閉鎖に伴う現金の扱いが大きな問題となった。

ただでさえ根こそぎ動員で行員数が大幅に減っている中、現金払い出しや紙幣発行機能の通化への移転で総行も混乱しており、各支行での対応を指導する余裕はない。結局各現場では、それぞれの判断で対応をするほかない。

遼東半島の付け根北側から100キロほど北東の奉天（現：瀋陽）・新京方向に入った、鉄鋼業の街にある鞍山支行では、8月9日に満洲興業銀行・奉天商工銀行・金融合作社（農村金融機関）とも協議して、在留日本人の預金引き出しに備えることにした。

必要な現金は満銀が奉天分行から鉄道輸送で取り寄せることになったが、列車の手配に13日までかかった。奉天駅には臨時召集された兵士が大勢集まり、市内は対戦車壕が掘り進められる中を縫って現金を運び出す。その現金も鞍山支行に到着すると、払い戻しなどですぐになくなった。

満洲国の北端、満ソ国境にあった黒河支行では、関東軍用に多額の紙幣が保管されていた。しかし駐屯する関東軍の規模も縮小しているうえに、国境付近に多額の現金を置いておくのは危険ということで、現金の保管量を減らし始めていた。その矢先でのソ連侵攻だった。

9日の営業が終わると支行経理（支店長）の海塚重治郎は、彼の責任で日本人行員が南に退避した後に残る満洲人行員に、残金を「退職金」として分け与える。それでも残る紙幣は焼却炉に放り込んだ。

その日の夜、満銀黒河支行の行員・家族13名は、他の日本人避難民約1000人と共に、砲声が響き火の手が上がる黒河を徒歩で後にした。

沿海州に近い満洲国ほぼ東端に位置する虎林支行でも、近隣に駐屯する関東軍大部隊の関係資金に加えて、「特別軍資金」という名目の現金が保管してあった。日ソ開戦時に関東軍はソ連沿海州を占領して軍政を敷く計画で、これはそのための資金である。

しかしソ連の侵攻が始まると、沿海州占領どころではなかった。虎林支行も9日には支行を閉鎖し、行員・家族はその日の夜にソ連軍と反対方向に向けて避難すべく駅に向かう。ところが駅舎や列車には避難者が殺到して、無秩序に混乱を掛け合わせた状況だった。

虎林支行の土屋定正経理は、陸軍将校として中国各地を転戦した後に召集解除となっていた。虎林地区の日本人を指揮するように関東軍から指示を受け軍服を着用していた彼は、有無を言わせない勢いで憲兵下士官らを指図し始める。陸軍中尉の階級章がこういう時にはものを言った。

行員と家族たちは何とか屋根のない無蓋(む がい)貨車に乗り込んで出発することができた。なお土屋は、支行退去時に残っていた紙幣を全て焼却処分にした。

虎林より200キロほど西の林口(りん こう)支行では支行経理が現地召集となり、日本人として唯一残っていた女子行員の門脇秀が中心となって9日は預金払い戻しに対応した。翌日になると、彼女は満洲人行員や行員でない日本人にも頼んで、残った紙幣を保有・疎開させた。そして11日に警察官と協力して支行の建物に火をかける。しかし逃避行の最中に紙幣の一部は破棄され、残りの多くは避難民がソ連軍に収容された際に、時計などの私物ともどもソ連兵に掠奪された。

