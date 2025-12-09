「凱旋門賞？BCのほうが値打ちあるだろ」矢作芳人が明かす”オレ流”馬も厩舎も成功する「調教師術」

「嫌々ですが、大学受験はしています。慶應の法学部ってところですが、一日も通わずに中退しました。その後、『調教師になりたい』と親父を説得したんです。それからオーストラリアへ修業に行き、帰国後に競馬学校に入りました」

こう明かすのは、フォーエバーヤングで日本競馬史に残る快挙を達成した「異端の調教師」、矢作芳人（64歳）だ。いま競馬界で「変わり者」といえば、矢作をおいて他にいない。言動すべてに昭和の匂いが香り立つこの男に、仕事の流儀を聞いた。

暴力団幹部と喧嘩した過去も

競馬学校を卒業した矢作は、中央競馬の厩務員として調教師を目指しながら働き始める。ただ、年に一度の調教師試験に13回も落ちてしまう。本人は「素行が悪すぎた」と振り返るが、厩務員時代に暴力団幹部と喧嘩をして警察から事情聴取を受けた過去もある。

25歳で結婚して子供を5人も抱えていたのですが、カネもないのに競輪や女遊びばかりしていました。「飲む・打つ・買う」は全部していたから落ちて当然だったと思います。

そういうことをJRAも把握していたのでしょう。（小指を立てて）俺のコッチ関係まで筒抜けだったんじゃないですか（笑）。

（暴力団幹部との）喧嘩を起こしたことも大きかったんじゃないかな。当時は栗東トレセンを巻き込む大事件でしたから。言いたいことはたくさんありますが、向こうから因縁をつけられたとはいえ、こっちも手を出していますので、こればかりは仕方ないです。

14回目の挑戦で調教師試験に合格して、'05年に栗東トレセンに矢作芳人厩舎を立ち上げる。43歳で調教師デビューという遅めのスタートとなったが、'08年にはJRA史上最速で通算100勝を達成。'12年には日本ダービーを制するなど数多くの結果を残した。

矢作厩舎の特徴は、とにかく馬をレースに出すことだ。ときに連闘（2週続けて出走すること。一般的に馬への疲労蓄積というリスクを伴う）を厭わず、厩舎全体で年間500レース近くも走らせる。300を超える厩舎が少ない中、国内では突出した数字だ。この「矢作スタイル」が、競馬界においては異端とされている。

この方法が「異端」と思われているのが、俺が勝てる理由じゃないですか。馬がレースに出たら、オーナーや担当の厩務員、ファンが喜びます。何もマイナスはありません。少しでもレースを見せられるよう企業努力をするのは当然のことではないでしょうか。

そう思えるか思えないかの差が、結果に繋がるだけ。だからこそ、馬選びや馬の適性を見抜くこと、出走レースを的確に選ぶ作業には本気で取り組んでいます。

1レースで8000万円のボーナス

日本の競馬社会は遅れていますね。調教師になったとき、「まずは一般社会の企業並みの考え方を持つ」ことを意識したくらいです。

俺のモットーは「よく稼ぎ、よく遊べ」。だからこそ、カネを稼ぐことも重要視しています。ウチのスタッフで年収1000万円以下の人間はいません。基本給は他の厩舎と均一ですが、勝った馬の厩務員には賞金の5％が入る。そのうち2％分をプール制にして、スタッフ全員で分けます。そうすることで皆が潤うようになりました。

たとえば2年前にパンサラッサという馬がサウジカップという中東のレースを勝ったときのことです。サウジカップに関しては担当厩務員が賞金の10％を貰えるので、担当者に6％を渡して4％をプールしました。優勝賞金が1000万ドル（当時約13・6億円）だったので、約8200万円が担当者に入ったわけです。そして残りの約5400万円が皆に配分されました。

仕事でモチベーションを高めてもらうには、こういう工夫をするべきだと思います。JRAの厩務員や調教助手は、組合などが企画する慰安旅行に行けるのですが、ウチは独自に沖縄やマカオに連れて行きます。

国内組と海外組で分けるのですが、ゴルフをする人は国内、カジノで遊びたい人は海外に行きますね。周りから「矢作厩舎はいいな」と言われることで、スタッフは誇りを持って頑張れる。

俺は優秀な調教師ではないですよ。経営者として当たり前のことをやっているだけ。影響を受けた人もいませんね。

70歳が定年で調教師稼業も残りわずかですから、それまでに凱旋門賞かケンタッキーダービーで勝ちたいです。最近はいろんな人間が「凱旋門賞が目標」って言うけど、俺はへそ曲がりなんで「ふざけるな、ブリーダーズカップのほうが値打ちあるぞ」と思います（笑）。でもまあ、いつかは獲りたいレースですね。

