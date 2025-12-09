「アフリカ豚熱」の流行でイタリア産生ハムの輸入が全てストップ!?…自由貿易に対する間違った「幻想」と、食料安全保障の「現実」に迫る

2024年に端を発した「令和の米騒動」。2025年までのわずか1年でコメの価格は6割以上暴騰した。政策対応は刻々と打ち出されているものの、先行きはなお不透明――日本人の主食であるコメを「買えるかどうか」を気にしながら節約を強いられる日々が続いている。

農業は国防そのものだ。世界の供給網が揺らげば、四方を海に囲まれた島国・日本は一気に脆弱になる。国難を乗り切るためにもっとも大切なのが「食料安全保障」なのだ！

コメが買えない、高い、この異常事態をどう乗り切るのか？そして、この未曾有の危機の裏側には何があるのか…。この国の食料問題の「暗部」と闘い続ける東大教授・鈴木宣弘の告発と提言の書『もうコメは食えなくなるのか』より一部抜粋・再編集してお届けする。

「命を守るための必要経費」という考え方

「食料安全保障と農業の強化を図るため、防衛費から予算を融通すればいい」という考え方がある。この議論には微妙な側面がある。

国会には「安全保障体制をどんどん拡大し、日本を戦争ができる国にしよう」と考えるタカ派議員がいるかもしれない。そういう議員は「戦時体制に突入したとき、継戦能力をできるだけ長く維持できるだけの食料を準備しておくべきだ」と考えるだろう。こういう考え方をベースにしてしまうと、「食料は国防だ」という言説の意味合いが危うくなってくる。

自分たちに必要な食料を自前で作ろうと思えば、コストがたくさんかかる。なぜ農業に予算をたくさんかける必要があるのだろう。まさしく食が安全保障だからだ。「海外からモノが入ってこなくなったときに、国民の命を守るためのコストだ」という発想に立てば、「安全保障」という観点で惜しみなく農業にコストを注げる。

コメや小麦、牛乳やバター、肉を自前で作るよりも、大規模農業や大規模酪農によって一気に大量生産された輸入品のほうが安いのはたしかだ。だが食料生産を外国に依存しすぎると、不測の事態が起きたときに大変なことになる。たとえ食料生産にたくさんのコストがかかったとしても、そこは「命を守るための必要経費だ」と考えるべきなのだ。

自由貿易論の「落とし穴」

リカード（1772〜1823年／アダム・スミスと並ぶ古典学派の代表的経済学者）以来、多くの経済学者がこの点を見誤ってきた。彼ら経済学者は「自分たちの持ち味を生かして、お互いが相対的に安く作れるものを作る。貿易によってモノをやり取りすれば、みんなが利益を得られる」と考えた。

食料はそうはいかない。各国で食料生産を分業すれば、コストが安く上がるとは限らない。どこか一つの国が豚や鶏を大量生産し、海外に輸出しまくるとしよう。肉類の輸出大国として世界各国の胃袋を支えてきたその国で、豚熱や鳥インフルエンザが大流行する。すると豚肉や鶏肉は殺処分に追いこまれ、輸出の販路はいきなりゼロになってしまう。

2022年、アフリカ豚熱（ASF）の流行によってイタリア産の生ハムやドイツのソーセージの輸出がストップして大騒ぎになった。おいしい生ハムを売りにするイタリアンレストランや、ドイツ料理を出すビアホールが頭を抱えたものだ。

ああいった事態は、いつでも突発的に起こりうる。食料品の貿易が止まったときの計り知れないコスト、命に関わるコストを算入して、貿易の収支と利益を計算し直すべきだ。

実は自由貿易の理論の計算には、安全保障のコストが算入されていない。だから単純な国際分業論に終始してしまう。これまでアカデミズムの世界から発信されてきた経済学の理論は、そこだけ切り取ってみても間違いなのだ。

くどいようだが「戦争するために備えなければいけない」という意味で、武器と食料を同義として取り扱うべきではない。そのうえで生命の存続に直結する食料安全保障は、国防の一部であり一大事だと考えるべきなのだ。

