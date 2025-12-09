発生頻度が”ダウン症の10分の1”程度しかないプラダー・ウィリー症候群（PWS）…医者でも知らない人がいる「奇病」の正体

あなたは「プラダー・ウィリー症候群（通称PWS）」という病気を知っていますか？

「食欲が抑えられず限りなく食べてしまう」「ものごとのとらえ方に独特なかたよりがある」といった、日常に潜むちょっとした違和感-実は国が指定する難病のせいだった!?

自身の心も体も思うようにコントロールできない、そんな自分を責めながら、必死に毎日を生きている人たちがいる。彼らがそうなったのは「親のしつけ」や「本人の努力不足」のせいではなく、脳の働きそのものに異常が生じる難病の影響だ。そんな難病の知られざる特性を、臨床遺伝専門医・長谷川知子氏が徹底解説！

全国の患者家族が待ち望んだ日本初の一般向け解説書『プラダー・ウィリー症候群 先天性疾患による発達障害のことがわかる本』より、一部抜粋・再編集してお届けする。

『“親でも気づけない”プラダー・ウィリー症候群（PWS）とは…「不思議な子」と思っていたら「指定難病だった」なんてことも』より続く。

問題となる行動には理由がある

PWSが一般に知られていないこともあって、問題となる行動が病気のせいだとはなかなか理解されません。行動を起こすときの判断が状況に合った適切なものではなく、本人がその場でした「つじつま合わせ」がもとになっているので、周囲には思いもよらない突飛な行動に見えてしまいます。いわゆる「場の空気」を読むことはできるので、つじつま合わせをしようとするのでしょう。

状況が少しでも複雑になると、判断がついていかなくなります。ところが自分なりの理屈をつけて解釈し、言い分を変えないので、わがまま、がんこに見えてしまいます。

予定の変更についていけないという特性があります。変更した後の状況が想像できず、不安に陥るので、現状維持しようとします。これが「がんこ」の一因です。さらに、完璧主義でまじめ、目標を設定すると到達するまでがんばろうとします。

PWSの人の苦手な面ばかりに注目しがちですが、優れた面も多くもっています。人間だれにでも長所・短所はあるものですから、両面を見るようにしましょう。そのうえで、短所を非難するのではなく、克服する方法を考え、長所を伸ばすようにします。

まして長短は紙一重です。たとえば、「がんこ」という特性は、反対から見ると「まじめ」とも言えます。完全でないと許せない、ひじょうにきちょうめんな性格なのです。また、本人は、自分がほかの人と違うようだと感じています。だからこそがんばるのですが、うまくいかないことが多いのです。

発生率は1万から1万5000人にひとり

1956年にスイスの内分泌科医プラダーと神経科医ウィリーらが発表するまでPWSは世に知られていませんでした。現在でも医療関係者でさえ知らない人がいるほどです。発生頻度は少なく、1万〜1万5000人にひとりで、世界中で同率です。これはダウン症の約10分の1ですから、先天性の疾患としてまれ、とまでは言えません。

日本全体では8000〜1万人ほどの患者さんがいると推測されています。しかし、死亡率が高い反面、現在20歳以上の人では、まだ診断法が普及していない時代だったので、実際の患者数は不明です。

PWSは、15番染色体の一部がうまく機能していないことが原因で、さまざまな症状が出る疾患です。もっとも多いのは、染色体の一部に欠失があるタイプで、これを欠失型といいます。次に多いのは、染色体が2本とも母親由来のタイプで、UPD型といいます。ただ、どの部分が働かないとどういった症状があらわれるのか、といった研究はまだあまり進んでいません。

遺伝子の機能が原因であるため「遺伝性疾患」にあたります。しかしこれは親の責任ではありません。だれにでも起こりうることです。

また、「遺伝性疾患だから、なにもうつ手はない」というのは誤解です。医療、養育、教育、環境をととのえることで、生活の質を向上させることは可能です。

