結局、スパイ防止法は必要なんですか？北村滋×小泉悠が徹底的に語る「日本のスパイ対策の実態」

日本から情報を盗み、日本を裏で操ろうとするスパイたち――。彼らは日本人になりすまし、世論捜査を狙っている。日本にスパイ防止法は必要なのか？ 前編に続き、元国家安全保障局長の北村滋氏と、ロシア軍事が専門の小泉悠氏の特別対談をおおくりする。

前編記事『【特別対談・前編】北村滋×小泉悠 政財界の要人に取り入り暗躍するスパイ…その手口や狙いとは？』より続く。

北村滋（きたむら・しげる）／'56年東京都出身。北村エコノミックセキュリティ代表。内閣情報官、国家安全保障局長などを歴任。著書に『外事警察秘録』『経済安全保障』『国家安全保障とインテリジェンス』など

小泉悠（こいずみ・ゆう）／'82年千葉県生まれ。東京大学先端科学技術研究センター准教授。専門はロシアの軍事・安全保障。著書に『現代ロシアの軍事戦略』『オホーツク核要塞』『情報分析力』など、最新刊に共著『戦闘国家』

世論工作が常態化している

北村 怖いのは昨今、SNSなどのネットを使った世論誘導が常態化していることです。

ネットが生まれる前は、マスコミの幹部や政治家などに働きかけて世論を誘導しようとしていたから、大変な労力がかかったわけですが……。

小泉 実際に戦後、ソ連のスパイは朝日から産経まで幅広い新聞社の記者に接触し、取り込もうとしていました。

北村 有名なのは、'70年代に日本で活動していたKGBのレフチェンコです。アメリカに亡命した後、'82年の米議会の秘密聴聞会で、日本の世論を誘導しようと画策していたことを暴露しました。

より最近では、中国大使館の一等書記官で、'12年に警視庁が出頭要請を出した李春光がいます。

李春光は松下政経塾に入り、東大の付属機関で研究員をした後、農水省に食い込んで機密文書を閲覧していました。当時、各国がTPP（環太平洋パートナーシップ）協定の締結に向けて準備を進める中、政財界の要人に次々と接触し、日本がTPP条約交渉に参加するのを阻止しようとしていたのです。

小泉 ロシアの世論工作は、偽情報を広めるだけでなく、相手国の世論が荒れるように、多くの人が最も頭にくる話題を投げ込んでいくのが得意です。さらには情報を流すだけでなく、たとえば外国人・難民と地元民の小競り合いを偽装したりして、社会不安を煽るわけです。

もともとロシアには、人を操る技術を理論化した「反射統制理論」というものがあります。人間のパーソナリティや世の中の傾向を分析し、「この人にAの刺激を与えると、自分からBの行動をするだろう」と方程式を作って数学モデルで分析する。すると、自分では自発的に行動しているつもりでも、いつのまにかロシアにとって都合のよい言動をするようになってしまう。

これが実際にどこまでうまくいくかわかりませんが、ロシアにはドストエフスキーやツルゲーネフの小説のように、人間の欲望や暗部を徹底的に読み解く伝統がある。そんな国のプロに狙われたら、ひとたまりもないでしょう。

失踪した日本人になりすまして

北村 多くの人は、自分がスパイに騙されることはないと思うかもしれませんが、見た目では日本人と区別がつかないこともあります。たとえば北朝鮮の工作員は、パスポートや運転免許証を入手して日本人になりすます「背乗り」という手法を使った。私が実際に担当した事件では、朝鮮系ロシア人が、30年前に失踪した「黒羽一郎」という日本人になりすましていた。

もちろん、スパイは中国やロシア、北朝鮮だけでなく、友好国からもやって来ていることでしょう。

小泉 日本にいるスパイが、日本だけを調べているとは限らない。日本は地政学的に重要な位置にありますから、ここから他国の情報収集をするケースも多いでしょうね。

以前、ハンガリーに行ったとき、在ブダペストのアメリカ大使館に中国語話者がいて驚きました。つまりアメリカは、東欧に進出する中国の動向をウォッチする人員をちゃんと派遣しているわけです。

北村 スパイというと、映画のように拳銃を持って大立ち回りを演じるイメージがありますが、実際は地味な人々です。むしろその方が情報活動には向いている。外国大使館の広報部門や商業部門に、一職員として在籍していることもある。仕事に外国語が必要なのでインテリが多い。

日本も情報収集衛星を運用している

小泉 たとえば外国の新聞を読んで自国に報告しただけでは、スパイ活動にはなりません。でも、一年間同じ新聞を読み続けて論調の変化を分析すれば、りっぱに「諜報」としての価値が生じます。

数年前に亡くなった中国軍事の専門家・平松茂雄先生は、中国共産党の機関紙「人民日報」に連載されているコラムの面積を、毎日定規で測っていたそうです。

北村 手間やお金をかけなければ手に入らない情報をとってくるのがスパイの仕事です。大きく言えば、様々な危険を冒して相手に取り入り、人間から直接情報をとるのが得意な人と、様々な情報を分析してまとめる人がいる。

小泉 最終的に、国家として重要になるのは、集めた情報を総覧して政策に活かすことですね。その点、日本には情報を専門に扱う組織がなく遅れをとっているとよく言われますが、いかがでしょうか。

北村 たしかに、戦後の日本には情報収集を専らにする機関は存在しませんでしたが、だからといって情報機関がなかったわけではない。諸々の情報を集めて分析する内調（内閣情報調査室）の人員は約200人強ですが。これを情報分析に特化した機関と考えれば我が国の規模からすると、むしろ手厚い陣容だと言えます。

小泉 確かにそうですね。内閣衛星センターは10機の情報収集衛星を運用しています。

スパイは国の存亡を左右する

北村 じつは先進国の中でも、自前の偵察衛星をこれだけ多く運用しているのは、アメリカと日本だけです。多分、北朝鮮の軍事的な動向も一定限度、把握は可能でしょう。

高市首相は国家情報局の創設を検討していますが、今の日本に必要なのは大きな組織よりも、各省庁から内閣がきちんと情報を共有してもらう仕組みだと私は思います。

小泉 スパイ防止法についてはいかがですか。

北村 日本にはすでに、私が成立に関わった特定秘密保護法と、重要経済安保情報保護活用法がありますから、スパイを取り締まる法規がないわけではありません。

ただ、法律が濫用されないよう、行為の要件を厳しく絞りましたから、その立証が極めて困難です。不正行為をもう少し手前の段階で取り締まることができる条項があってもよいかもしれません。

アメリカのFBI（連邦捜査局）関係者に聞くと、諸外国ではかなり厳しくスパイを取り締まっていて、終身刑を含む重罰を科する国も多い。反面、日本では最高でも拘禁刑10年ですから、罰則も一つの検討すべき課題でしょう。

小泉 スパイ防止法をつくるなら、もう少し実効的にするべきだろうと私も思います。

本当かどうかはわかりませんが、プーチンは子供の頃にスパイ映画を見て、「100万人の軍隊でもできないことを、スパイはたった1人でやってのけるんだ」と感動し、KGBを志したと語っています。

北村 戦前、ゾルゲは我が国の命運につながる情報を収集して本国に打電していた。したがって、彼はソ連では英雄です。スパイが大きな脅威になりうることを、もっと日本人も認識しなければならないのかもしれませんね。

【こちらも読む】『日本の「スパイ養成学校」といわれた“謎の組織”、卒業生100人以上に会ってわかった「陸軍中野学校」の知られざる全貌を明かす…！』

「週刊現代」2025年12月8日号より

【こちらも読む】日本の「スパイ養成学校」といわれた”謎の組織”、卒業生100人以上に会ってわかった「陸軍中野学校」の知られざる全貌を明かす…！