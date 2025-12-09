「日本も手をあげることに」…太平洋戦争終盤の8月14日、満洲で何が起きていたのか

なぜ国力差のある長期総力戦は可能だったのか。金融による「国力の水増し」はいかにして行われたのか。

最後の晩餐会

8月11日になると満洲中央銀行総行では、通化への移動準備に加えて現金の払い出し、さらには重要書類の焼却を始めた。行員家族の避難も決定し、リュックサックに荷物をまとめた家族が総行に集まってきた。ただ列車確保の目途が立たないため、集まった家族は一旦解散・帰宅となった。

その日の夜、関東軍の将校らが満銀総行の建物引き渡しを求めてきた。応対した職員が尋ねると、「ソ連軍との市街戦での陣地にする」という回答が返ってくる。西山総裁もこれを了承したものの、しばらくすると将校たちは引き揚げていった。

ところが2日後の13日に、通信中隊が入ってくる。そこで銀行本部の機能を総裁公館に移したが、金庫室がある関係で営業処（営業部）は総行の建物に残った。関東軍の兵士たちは建物を接収すると同時に、いざという時に建物を破壊するための爆薬も仕掛け始める。

同じ13日に関東軍経理部が、「旧債の整理」といってアルミ鋳貨献納代金を持ってきた。満洲で流通していたアルミ貨を回収して、飛行機製造原料として献納するものだ。ソ連軍に防戦一方の最中、軍の経理担当者には「バランスシートをきれいにしておきたい」という気持ちが働いたのか。

午後には、新京から東へ約400キロのところにある牡丹江支行の行員・家族が新京に引き揚げてくる。彼らは総行建物内で1晩過ごし、翌14日には満銀の舎宅に落ち着いた。

14日になると、満銀近くの道路にも対戦車障害物が築かれた。

そして14日の夜、発行課長の武田は西山総裁に呼ばれて、通化への機能移設を中止するように告げられる。続いて西山は、「とうとう日本も手をあげることになりそうだ」とつぶやいた。

その時の新京には、まだ関東軍の幹部が一部残っていた。14日に満洲国通信社から、翌日正午に重大放送があるとの連絡を受けた彼らは、通化に移転していた司令部に報せる。これを受けて山田乙三・総司令官と幕僚たちは14日の夕刻に飛行機で新京へ戻ってきた。大本営からも天皇による重大放送があるとの電話連絡があり、関東軍全部隊が必ず拝聴するように通達された。

関東軍以外にも、国政の司令塔である総務長官・武部六蔵（日本の内務官僚）、満洲国における重工業の要であった満洲重工業開発総裁・高碕達之助など、政府や産業界の要人も何人か新京を離れずにいた。彼らとの情報交換で、西山は日本のポツダム宣言受け入れ決定を知ったのだろう。

「その夜、中銀総裁公館で、西山総裁以下、各理事、本店残留の各課長など10数人の幹部職員が出席、中銀の“最後の晩餐会”が行われた。中銀クラブの食堂に残されていた取って置きの名酒や、燕の巣、フカのヒレなどの珍品も出された」（前掲書）

彼らの家族は先の見えない逃避行中で、満銀もそのうちソ連軍に接収されるに違いない。さらに行員・家族は無事帰国できたとして、日本という国は消えて無くなっているかもしれない。やけになって口に運ぶ貴重な名酒や珍品も、かえって悲愴感を引き立てる。満銀幹部たちの8月14日の夜は、こうして更けていった。

