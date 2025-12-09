【井上 治代】日本はいつの間にか「別の国」になっていた…！多くの人が知らなかった「厳しすぎる現実」

じつは、いつの間にか日本は「単独（ひとり）世帯が一番多い」国になっていたことをご存知でしょうか。

今、ひとり世帯の現代人が密かに気になっている「ひとりで死んだらどうなるのか？」「死ぬ前に何をしておけばいいのか？」「死亡届の「届出人」は誰がなるのか？」「引き取り手のない遺体はどうなるのか？」……

発売たちまち重版の話題書『おひとりさま時代の死に方』では、意外と知らない制度のことから誰にも聞けない悩みまで、国内外メディアから取材殺到の第一人者がぜんぶ答えます！

【推薦、続々！】

樋口恵子さん「この本を読めば、ひとりでも幸せに死んでいける！みんなが安心できる本です」

高橋源一郎さん「人は誰もが死ぬ。ぼくもあなたも。わかっているのはそれだけ。どうやって？ どんなふうに？ ならば井上さんに訊ねよう。きっとすべてを教えてくれるから」

（本記事は、井上治代『おひとりさま時代の死に方』の一部を抜粋・編集したものです）

別の国になる過渡期

私の講演を聞いた人が、「印象的だった」という図と説明がある。

図表1は、日本の1000年代から（推計値も含めて）2100年までの総人口の推移を概観している。日本の人口は、2004年をピークに、今後100年間で明治時代後半の水準に戻っていくことがわかる。この変化は、他に類を見ない極めて急激な人口減少である。

また図表2は、長谷川敏彦氏（一般社団法人未来医療研究機構代表理事）が唱える「人口遷移論」である。よく見ると、二つの安定した時期が読み取れる。

一つは明治維新〜1970年まで。もう一つは2050〜2110年以降である。前者は50歳以上の割合が15〜20％と少なく安定している。これを「19世紀型」とし、後者は50歳以上の割合が約60％と多い数字で安定している。これを「21世紀型」と名づけた。この二つの中間にあたる1980〜2050年が、別の社会に塗り替わる「過渡期」である。私たちはいま、この大転換期にいる。

例えば2040年に65歳になる人は、女性の20％が100歳まで生存し、男性の42％が90歳まで生きるという。人生100年時代が本格的に射程に入ってきたといえるだろう。

さらに死亡者数は、2020年137.2万人だったものが2040年には166.9万人と推計され、この20年間で約30万人もの増加が見込まれている。

葬送分野では、継承を前提としない墓が出現したり、儀式をせず火葬だけの直葬や1日葬がその数を増やしたり、墓をつくらない散骨まで登場した。これは次の社会への前兆に過ぎない。まだまだ変化していくことだろう。

さらに「多くの人が意外と知らない、ひとりで死んだらどうなるのか「不条理な現実」」では、誰かの手を借りなければ、死後の葬儀や埋葬・死後事務は、自分ではできない日本社会のリアルを掘り下げていく。

本記事の抜粋元『おひとりさま時代の死に方』では、「親や自分のお墓をどうするか」「死後の手続きには何が必要なのか」、第一人者が平易に解説しています。ぜひお手にとってみてください。

【つづきを読む】多くの人が意外と知らない、ひとりで死んだらどうなるのか「不条理な現実」