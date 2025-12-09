じつは、「喪主を確保できない人々」が増加しているという「日本社会の知られざる現実」

じつは、いつの間にか日本は「単独（ひとり）世帯が一番多い」国になっていたことをご存知でしょうか。

今、ひとり世帯の現代人が密かに気になっている「ひとりで死んだらどうなるのか？」「死ぬ前に何をしておけばいいのか？」「死亡届の「届出人」は誰がなるのか？」「引き取り手のない遺体はどうなるのか？」……

意外と知らない制度のことから誰にも聞けない悩みまで、国内外メディアから取材殺到の第一人者がぜんぶ答えます！

樋口恵子さん「この本を読めば、ひとりでも幸せに死んでいける！みんなが安心できる本です」

高橋源一郎さん「人は誰もが死ぬ。ぼくもあなたも。わかっているのはそれだけ。どうやって？ どんなふうに？ ならば井上さんに訊ねよう。きっとすべてを教えてくれるから」

(本記事は、井上治代『おひとりさま時代の死に方』の一部を抜粋・編集したものです)

喪主を確保できない人々の増加

おひとりさまが増える社会で何が問題になるのか。社会福祉や医療費の不足、労働者不足などがあげられているが、そればかりではない。

葬送分野でいえば、「喪主となる人を確保できない人々の増加」である。2010年放送のNHKスペシャル「無縁社会〜“無縁死”3万2千人の衝撃〜」では、誰にも知られず亡くなっていく無縁死の急増をとりあげた。かつての日本社会にあった地域や家族・親類との絆が希薄化し、「いのち」が軽視されている実態が報道されて人々に衝撃を与えた。

いまでは、事態はさらに深刻化している。厚生労働省は引き取り手のない遺体・遺骨に関する初の実態調査を公表した。2023年度は推定で4.2万人に上り、1年間の死亡者数の2.7％に相当するという。単身高齢者の増加や家族関係の希薄化で、今後さらに増える可能性がある。

このような状況を受け、内閣府が「身寄りのない」人々の実態調査をし、2024年4月に「孤独・孤立対策推進法」が施行された。その趣旨は、「孤独・孤立に悩む人を誰ひとり取り残さない社会」「相互に支え合い、人と人との『つながり』が生まれる社会」を目指すとして、ついに対策が始まったところだ。

単身・無縁・人口減少時代において、どのような変化が起きているのだろうか。

さらに「多くの人が意外と知らない、ひとりで死んだらどうなるのか「不条理な現実」」では、誰かの手を借りなければ、死後の葬儀や埋葬・死後事務は、自分ではできない日本社会のリアルを掘り下げていく。

「親や自分のお墓をどうするか」「死後の手続きには何が必要なのか」、第一人者が平易に解説しています。

