【芹澤 和美】「このままではお茶業界が沈んでしまう」静岡発「苦くない紅茶」が大ヒット…元金融マンが”緑茶の産地で、あえて紅茶をつくり続ける”理由

興津川（おきつがわ）から立ち込める濃霧と短い日照時間により、甘みの強い良質な茶葉が育つ静岡市清水区・両河内（りょうごうち）。ここは古くからの茶どころ・駿河（静岡県中部地方）を代表する茶産地のひとつだ。

この地域にも、伝統に新しい風を吹き込む動きがある。その中心にいるのが「ニガクナイコウチャ」で知られる農園「グリーンエイト」の代表・北條広樹さんだ。自社工場の敷地内にあるカフェ「GREEN∞CAFÉ（グリーンエイトカフェ）」には、市街地から車で30分ほど離れていながら、わざわざ訪れる人が後を絶たない。

緑茶の産地で、あえて紅茶をつくる

「ニガクナイコウチャ」は、自然の香りと甘みを引き出したシングルオリジンティーだ。その名のとおり、驚くほどやさしい口当たりで、渋みがほとんどない。

緑茶の生産が主流の駿河で、北條さんが紅茶づくりを思いついたのは今から十数年前。緑茶の価格が下がり続けるなかでのことだった。

「緑茶だけを続けるのは厳しいなと思って、同じ畑の茶葉、既存の設備でできることを考えたら紅茶だったんです。ただ、うちがやるなら、今までにないコンセプトの紅茶にしたいと思っていました」

当時の国産紅茶は、海外の本格派を追うように、色も濃く渋みも強いタイプが主流だった。だが、北條さんは真逆の方向へ舵を切った。渋みではなく甘みを際立たせた、苦くない紅茶で勝負する道だ。

「緑茶の苦味がすでに若い世代には敬遠されていました。だから紅茶では、そこを取り除こうと思ったんです」

最初に完成したのが、シリーズのなかでも最も軽やかな「スイート」。旨味が強く渋みの少ない品種「つゆひかり」を使い製造工程を工夫することで、雑味のないまろやかな味を実現した。飲んでみると、香りは華やかで後味は驚くほどすっきり。カップにティーバッグを入れたままゆっくり味わっても濁らず、最後まで透明感が続いた。

「ティーバッグをお湯に入れたまま三日ほど置いても渋くならないんです。誰が淹れても同じ味になりますよ」

お茶の価値が伝わらない構造的な問題

2015年にオープンしたカフェは今年で10年を迎えた。2021年には静岡駅パルシェにティースタンド「ニガクナイコウチャby green eight」を、2024年には名勝地・日本平に「ニガクナイコウチャ NIHONDAIRA」をオープン。「ニガクナイコウチャ」は評判となり、駿河の和紅茶を全国に知らしめた。

しかしその一方で、茶葉の卸価格は長いあいだ伸び悩んできた。背景にあるのは、お茶を日常的に飲む人が減っているという現実だ。では、高級茶をつくれば解決するのかといえば、そう簡単ではない。一番の問題は「高級茶が正当な評価を受けていない」ことだと、北條さんは話す。

「たとえば、うちからお茶を卸している東京・日本橋三越の老舗茶屋のカフェでは、一席1500円から2000円ほどと高額に設定し、一杯のお茶を淹れて座って味わってもらう丁寧なスタイルをとっています。つまり、高級茶をきちんと価値あるものとして伝える仕組みがあるんです。

一方で、産地である静岡では、お茶をいきなり店頭に並べて、どうぞ、という形で出してしまう店が多い。お客さんからすれば、値段でしか品質を判断できないんです」

近年は静岡駅周辺にもお茶を試飲して買えるカフェが増えてきたが、まだ旧来の形式で販売する店も少なくないという。

「本当なら2000円で提供していい質のお茶を、500円で出してしまう店もあります。それは、安いお茶を安く売ることよりもたちが悪い。いいお茶を安価で売ってしまうと、その原料を作る生産者は当然、打撃を受けることになります。

観光地の店などでは、お客さんに喜んでもらおうという気持ちから高級茶を安く提供してしまう。その気持ちは分かりますが、それではお茶の本質的な価値が崩れてしまうんです」

お茶の価値を伝えるために北條さんがたどり着いたのが、カフェという形だった。

「うちの場合はまず商品をきっかけにお客さんと会話を重ねながら、家でも飲みたいと思ってもらうことを大事にしています。お茶づくりがうちの本丸。カフェはその入り口であり、お客さんとお茶をつなぐ接着剤のような存在です」

一般的なカフェなら客単価や回転率を重視するところだが、北條さんの狙いはそこにはない。コーヒー1杯を500円で積み上げる商売ではなく、お茶そのものの価値を感じてもらう場所をめざしているのだ。

値段ではなく味で選ばれるお茶を

「ニガクナイコウチャ」は全9種。品種や製造方法によって風味が異なり、それぞれに「スイート」「マイルド」「ビター」などの名前がついている。味の濃淡はパッケージの色で表現し、誰でも直感的に選べるようデザインした。価格は全種類、すべて同じ。ティーバッグもリーフも同じ価格だ。

「昔は、どこのお茶屋さんも『高いお茶がいいお茶で、安いお茶は手軽に飲めるお茶ですよ』という説明をしていました。それだと、どこで買っても同じということですよね。うちが目指したのは、値段ではなく味で選ばれるお茶です」

店頭には「風味シート」が置かれている。紅茶を説明するツールは、この1枚だけ。甘みや渋みの度合いを横軸で示し、一目でわかるようデザインされているため、ギフトにも選びやすい。

「とにかく味も見た目も分かりやすさを意識しています。『どんな紅茶なの？特徴は？』と聞かれたとき、お茶の専門知識がないスタッフでも、風味や特徴を説明できます」

品種や製法を変えながら30種類ほど試作したが、風味の違いがわずかだったものはすべてボツにしたという。この徹底してシンプルな形も、ニガクナイコウチャの特徴だ。

ニガクナイコウチャ──ネーミングに込めた戦略

伝わりやすさを突き詰める姿勢は、商品設計だけでなく、ブランド名にも表れている。「ニガクナイコウチャ」という字面、そしてパッケージの書体も印象的だ。

「それまでは自社商品を和紅茶と呼んでいたのですが、静岡駅ビル内にティースタンドを出すタイミングで、もっとキャッチーで分かりやすい名前が必要だと思ったんです。

考えているうちに、『苦くない紅茶をつくりたかった』という原点を思い出して。その思いをそのまま言葉にしたのが、この名前です。漢字では堅いし、英語だけでは国産らしさが出ない。そこで、和のニュアンスを残せるカタカナにしました」

とにかく「苦くない紅茶」という言葉を覚えてほしかったと北條さんは言う。パッケージデザインもまた、伝わりやすさを重視している。

「自分たちでスケッチを描いてデザイナーに渡しました。スタッフの意見も取り入れて、その場で、こんなのどう？ とラフを出し合いながら決めていきました」

ペットボトル以上、急須以下の層に届ける新しい試み

「店やポップアップなどでお客さんと接するなかで、気づいたことがありました。お茶を楽しみたいけれど、急須でお湯を冷まして時間を待って……という伝統的なスタイルは求めていない人たちが、実はたくさんいるということです」

その層こそ、北條さんが言う「ペットボトル以上、急須以下のライトユーザー層」だ。

「お茶業界は、昔ながらの淹れ方こそが、すべての人たちのニーズだと勘違いしているところがあります。でも実際には、その外側にまだ拾いきれていない層がいる。僕らはそういう中間層に向けて、お茶を提案していくことにしました」

コアな層を取り込むのは難しい。そこはすでに他のお茶屋さんがカバーしている。北條さんが目を向けたのは、その外側にいる層だった。従来のお茶業界では、ティーバッグでお茶を淹れるのはタブーとされてきた。だが北條さんは、あえてその常識を覆す。

「これ、入れっぱなしでも大丈夫ですよ。苦くならないんですよと伝えるだけで、お客さんは驚いてくれます。おいしいことが何より大事なんです。

業界では、リーフのお茶が売れないからといって、液体やペースト、顆粒タイプを開発するケースも見てきました。でも、そうした変化球は売れない。

本当にお茶が好きな人はリーフを選んでくれるし、求められる簡便性はティーバッグまで。茶葉が売れないという呪縛に囚われてしまうと、お客さんが本当に求めているものを見失ってしまうんです」

自社生産を「見せない」ことで伝わる本質

カフェの印象が強いが、グリーンエイトの本質はお茶づくりにある。自社農園と自社工場を持ち、栽培から加工、販売までを一貫して手がけている。

「自分たちで茶葉を生産していることは、強みでもあります。お茶屋さんのSNSで素敵に紹介されているお茶も、突き詰めれば農産物。育てて、工場で加工して、手間がかかるから高級茶なんです。その根っこの部分を、もう少し意識しなきゃいけないと感じています」

ただし、北條さんはそれを前面に出すことはない。

「あまり強調しすぎると、お客さんにとってはプレッシャーになるんですよ。だから、そのことはあえて前に出さず、奥に忍ばせています。お茶を飲んだ人が『なんでここのお茶はおいしいんだろう？』と思ったときに、理由として自社農園だからだと気づいてもらえるのが理想です」

こうした引き算の見せ方は、カフェの現場でも生きている。たとえば、冷たいドリンクに使っている氷自体も紅茶や緑茶、ほうじ茶からつくる。声高に語らずとも、そうした工夫が自然と品質の裏づけになっている。

「一杯550円くらいで出していますが、店によっては200〜300円で出しているところもあります。でも、そういう店があるからこそ、うちがなぜ550円なのかを説明できるんです。『氷もお茶でつくっているんですよ』と伝えれば、お客さんは納得してくださいます」

常識を疑い、あえて逆の道をいく

「うちは他と同じことをやっても意味がないと思っているんです。みんなが『こうあるべき』と思っているところの、あえて逆をいく。そうやって試行錯誤しながら、自分たちの形をつくってきました」

北條さんは、家業を継ぐ前は金融関係のサラリーマンだった。業界に入ってまず感じたのは、これまでの慣習に対する強い違和感だったという。それも、常識を疑うという姿勢につながっていった。

「多くのお茶屋さんを回って話を聞き、自分たちの店舗で試しながら、とにかく周りを観察しました。すると、いいことも悪いことも見えてきたんです。値段で縦に格付けする習慣にも疑問を持ったし、原料を卸す立場としては、あまりの相場の安さに農家が成り立つわけないとも感じました。これでは業界全体が沈んでしまう。だから自分でやるしかないと思ったんです」

そう感じた背景には、長く続く業界構造がある。お茶農家は問屋に原料を買ってもらう立場にあり、強く意見を言えば取引が途絶えることもある。「買ってもらえるだけありがたい」という風潮が、現状を固定化してきた。

今も状況は大きく変わっていないが、北條さんはSNSなどで率直な発信を続け、自分たちの実践を重ねてきた。カフェを始めて十年。一般の消費者と直接向き合うなかで、「お茶には大きな可能性がある」という確信は、むしろ強まっていった。

「お客さんはこんなこと求めてないなとか、こんなこだわりは意味がないなとか、いろんなことを感じました。お客さんと直接対話をしているから、求めているものが見えるんです」

常識を疑いながら、自分たちのやり方で続けていく。その積み重ねこそが、「グリーンエイト」の原動力になっている。

・・・・・・

【もっと読む】『「もうお茶の時代は終わった」と言われても…後継者不足に立ち向かう、静岡の32歳茶農家が挑む「再生の物語」』

【もっと読む】「もうお茶の時代は終わった」と言われても…後継者不足に立ち向かう、静岡の32歳茶農家が挑む「再生の物語」