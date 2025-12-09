旧統一教会・田中会長、自ら霊感商法を肯定していた…教団幹部に漏らした本音「山上家をもっと訪問していれば」

教団幹部向けのオンライン会議で…

山上徹也被告（45歳）の裁判員裁判が、10月28日から続いている。公判には被告の母や妹も出廷。母による世界平和統一家庭連合（旧統一教会）への総額1億円に上る高額献金によって、山上家が崩壊していくさまが証言され、教団への批判が改めて強まっている。

そんななか、教団のトップである田中富広会長（69歳）が、安倍晋三元首相殺害事件後、信者向けにオンライン会議を開き、「山上家への対処法」について発言していたことが明らかになった。

教団関係者が証言する。

「会議が開かれたのは、事件から1ヵ月強が過ぎた'22年8月です。対象は、全国各地にある教団支部の現場責任者クラス。事前に現場から吸い上げた信者からの疑問や指摘に対し、田中会長ら教団幹部が答えることを目的として開かれました」

田中会長自ら「霊感商法」を肯定

会議において田中会長は、教団の資金集めと指摘される「霊感商法」にも触れていたという。

「田中会長は『（自分の）実家は霊感商法商品だらけ』という内容の発言をしていました。教団として霊感商法は指導していないというのが、教団の一貫したスタンスだっただけに、この発言には驚きが広がりました」（同前）

そして話題は、「山上家」にも及んだ。

「『山上家庭にずっと尋訪を続けていたら、こういうことは起きなかったんじゃないか』と、田中会長は語りました。尋訪とは、教団が信者家庭を訪問すること。要するに、教団として山上家の状況を把握していれば、事件は防げたかもしれないと言ったわけです。

教団への高額献金に対しては他の信者からも不満が出ていた。それだけに、山上家への対処を後悔する前に献金制度の見直しが先では、という声もありました」（同前）

裁判で「山上家の状況」が次々と明らかになっていくなか、田中会長ら教団幹部たちは何を思うのだろうか。

「週刊現代」2025年12月22日号より

