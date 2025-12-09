【仕事体験】学生が国税専門官になりきり領収書を厳しくチェック「働くイメージを」福岡
福岡市博多区の福岡国税局で8日、学生を対象とした仕事の体験会が行われました。公務員を目指す学生に向けた一日仕事体験です。
■八木菜月アナウンサー
「こちらでは、仮の領収書などを学生たちが実際にチェックして、国税専門官の仕事を体験しています。」
■学生
「領収書を足した金額と、ここに書いてある金額が全然違っていて。」
「『1』みたいな文字を『4』に書き換えていて。」
指摘する点が見つかったら、会社の社長や顧問税理士にふんした現役の国税局の職員を「追及」です。
■国税専門官役の学生
「月別集計表には4万6948円、総勘定元帳には1万6943円と書かれているのですが。」
■社長役の現役職員
「追及が厳しいなあ。腑（ふ）に落ちないけれど、分かりました。」
体験の狙いは、国税専門官のイメージアップです。
■福岡国税局 採用担当・吉田紗耶佳さん
「国税専門官は硬いイメージやデスクワークが多いと思われがちですが、調査・徴収という仕事が主で、きょうの体験を通じて学生の皆さんに少しでも知ってもらえたらと思っています。」
新卒の学生を対象にことし春に行われた調査では、企業への志望度向上に影響が大きかったこととして、「働くイメージを持つことができた」「自分に合っているか有効な情報が得られた」などの回答が上位になりました。
■参加した学生
「税金を払うって普段やっていることですが（国税専門官の仕事は）想像できないので、体験したいなと。硬いイメージがあったのですが、楽しいなと思いました。」
「みんなで資料を見比べて、これはどんなだろうとか、調べて分かったときの達成感がすごかったです。」
体験を通じて仕事の魅力を知ってもらい、働き手となってもらえたら。貴重な人材の確保に向け、企業の模索が続いています。
※FBS福岡放送めんたいワイド2025年12月8日午後5時すぎ放送