パドレスのスタメン新監督が８日（日本時間９日）、米フロリダ州オーランドで行われているウィンターミーティングで取材に応じ、ダルビッシュ有投手（３９）が来季もチームに帯同することを熱望した。

ダルビッシュは１１月に右肘の内側側副靱（じん）帯修復手術を受けたと発表。８月に４０歳となる来季は全休し、２７年シーズンに復帰することが確実になっている。自身の「Ｘ」（旧ツイッター）では「２０２６年シーズンは試合で投げることができません。また気持ちよくボールが投げられるようにリハビリを頑張ります」と再起への意欲を記していた。

スタメン監督は「私は彼（ダルビッシュ）に、多くチームに帯同してもらいたいと期待している。特に（先発の）ランディ・バスケスとは仲がいい。私がドミニカ共和国にいった時、彼（バスケス）は毎日連絡を取っていると言っていた。ランディだけでなく、彼がいることは私たちに大きな支えになる。特に投手陣にとっては」と説明。４１歳シーズンでの復帰という異例の決断にも「ダルビッシュ有であれば何でも出来る。これまで多くのことを成し遂げてきた」と期待を込めていた。