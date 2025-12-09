推理を全て外す探偵達が、自ら事件を起こして突然麻雀を始める!?「三大奇書」の入門編が常識外れすぎてヤバかった(笑)

STVラジオ（北海道）でパーソナリティを務める、ようへい氏によるPodcastの書評番組。今回ご紹介するのは日本の「三大奇書」と呼ばれる……名作だけど「読むと精神に支障をきたす!?」と長らく言われてきた不思議な作品の一つです。殺人らしき事件が起きて探偵も登場するのでミステリーにはなるんでしょうが、ようへい氏の解説を読んでいると「何だそれ！」とツッコミたくなる展開のようです。それではお楽しみください。

説明不能な展開に混乱！まさに沼のようなミステリー

皆さんこんにちは。北の読書大好き芸人・ようへいです。

それにしても皆さん、いやぁ読みました！ この一週間、しこたま本を読んだ感覚があります。冊数もさることながら、読んだ本そのものがそう感じさせるのです。「三大奇書」、この奇妙なる本たちをご存知でしょうか。

本好きの方ならばご存知であったり、あるいは三大奇書との戦いの記憶があるという方もいらっしゃるかと思います。とにかく読破するのに難儀する圧倒的な情報量、そして読者を幻惑する文章やストーリー。

この三作こそが、夢野久作『ドグラ・マグラ』、小栗虫太郎『黒死館殺人事件』（こくしかんさつじんじけん）、そして中井英夫『虚無への供物』（きょむへのくもつ）にあたります。

今日はその三大奇書の中から一冊をご紹介しますが、人間、負荷のかかるものほど得られるものもあり、筋力もつくものです。ぜひ皆さんの読書の歴史の1ページに刻んでいただきたい。

中井英夫『虚無への供物』

『虚無への供物』は三大奇書の中でも一番新しい作品です。とは言っても1964年の発表ですから、今から60年ほど前の作品にはなりますが、何よりとっつきやすいのがこの『虚無への供物』なのです。

クセはあるものの、現代に受け継がれるようなミステリーのテクニックが随所にちりばめられています。たとえば過去作へのオマージュ。作中には様々なミステリーのトリックやストーリーへの言及があり、『ドグラ・マグラ』や『黒死館殺人事件』についてもしっかりと語られています。

さらには作中作を用いて読者を幻惑するテクニック、そしてやはり結末です。そのオチの持って行き方は、おそらくこの作品が史上初ではないかという展開で、いくつものミステリーの柱に支えられて独特なストーリーが成り立っています。

さて、そのあらすじをご紹介しましょう。

舞台となるのは、氷沼家という宝石商で財を成した一族。この家の人たちが、次から次へと立て続けに命を落とすのです。事故であったり病死であったり、中には自ら命を絶つ人もいたり、ひょっとすると他殺かもしれないという状況もあったりします。

しかし、これだけ続くのは何か意味があるのではないか。事故や自殺、病死と思えるようなものもすべては事件、つまりは他殺かもしれない。そう考えた氷沼家に縁のある四人ほどの素人探偵たちが、氷沼家連続怪死事件としてその謎に挑む、という物語です。

「あれ？」と思いませんか。「どこが難解なの？ 奇書感がどこにもないのだけど」と思いますよね。

そうなんです。『虚無への供物』だけでなく、三大奇書『ドグラ・マグラ』も『黒死館殺人事件』もすべてに言えることですが、あらすじだけを聞くと各作品のクセの強さがいまいち伝わらないのです。あの独特な臭みが漏れないように、グッと本の中に密閉されているからです。

ところが、あらすじを読んで「これなら読めそうだ」と感じて一度本を開くと……その猛烈なクセの強さに面食らうことになります。

ですから、実際に読まないと三大奇書のパワフルさ、奇天烈さというのは伝わらないのですが、ここからさらに掘り下げて、『虚無への供物』がなぜ奇書と呼ばれるのか、そのワケを私なりの考察でお伝えしましょう。

まず、この小説、何にも事件が起きていない、まだ冒頭のあたりの状況で推理が始まるのです。

「どういうこと？」と思いますよね。この後、氷沼家で何か事件が起きそうだ、もし殺人事件が起きるとすれば「あいつが怪しいよね」「いやこいつが怪しいよね」などと、探偵役たちが起きてもいない事件の下手人を決めるという、失礼極まりない展開から始まるのです（笑）。

そうこうしているうちに、本当に一人死者が出ます。どう見てもこれは病死なのですが、四人の素人探偵たちは「いやこれは病死ではない」「事件ではないか」とあれこれ推理する。この推理合戦が延々と続きます。

しかもロジックな推理もあるにはあるのですが、中には「不動明王の眷属である矜羯羅童子（こんがらどうじ）がやってきて、洗濯機の中に隠れていて殺したのだ」とか、わけのわからない推理になっていく。

見事なのは、延々と聞かされるこの推理合戦、全員間違っているということです（笑）。一人も推理が当たっていないのです。

しかも、途中からなぜかこの四人、全員で麻雀をやります。「なんで麻雀やるの？ このタイミングで？」と誰もが思うでしょう。ネタバレになりますが明かしてしまいますと、この後、氷沼家の関係者が何人も亡くなります。まさに氷沼家連続怪死事件の様相を呈していくのですが、そのたびに素人探偵たちが推理をするものの、最後まで一つも当たっていません。全部間違っています（笑）。

ただ、「おっ！」と思う推理展開もあるのです。鴻巣玄次（こうのす・げんじ）という謎の男が登場し、彼が犯人かもしれないという話になります。

確かに作中で語られる鴻巣玄次の行動には犯人らしい怪しさがあるのですが、散々「怪しいよね」と語られた結果、なんと彼は架空の人物だということがわかるのです。

「いや、いないの！？ この人こんなに聞かされたのに」「存在してたら確かに怪しかったのにな」と読者は一度驚かされるのですが、またしばらくして「すいません、実は本当は存在していました」ということになる。ややこしいです、とても。

しかもこの鴻巣玄次、自分の部屋で遺体となって発見されるのです。

これは非常に興味深く、重要な展開ですよね。鴻巣玄次はやはり事件に関わりがあって真相を知っていた、そのために真犯人に口封じで殺されたのではないかと推測したくなります。

ところが鴻巣玄次、事件に全く関係ないのです。ないんかい（笑）！ ずいぶんと紙幅を割いて鴻巣玄次のことを描いていたのに！

皆さん、この『虚無への供物』のクセはこんなものではありません。

たとえば、いくつか怪死事件が起きた後、「次の事件は防ごう、もう死者は出したくない」ということで、探偵役たちは何をするか。勝手に密室を作って先に事件を起こし、次に起きるかもしれない事件を防ごうとするのです。

「……どういうこと？」と思うでしょう。これに関しては、申し訳ありませんが、うまく説明できないため、読んでください（笑）。山火事などで、延焼させないために先に火を放つ「迎え火」というやり方がありますが、そんな展開です。

「事件が起きるかもしれないから、探偵が先に事件を起こす」なんてミステリー、私は読んだことがありません。もう一回言いますが、「どういうこと？ これ」という展開の連続です。

しかし、この小説の一番のクセはやはりその結末にあります。

これはぜひご一読いただきたいのですが、一つの事件の犯人が判明して、そこからさらにその先の真犯人が提示されていく中で、これまでお伝えしてきたクセのさらに上を行く結末が用意されています。

この小説は「アンチミステリー」、つまりミステリーを否定するミステリーと言われているのですが、その所以たる理由が、結末でちょいと考えるとわかるようになっているのです。ぜひチャレンジしてみてください。

三大奇書を短期間で立て続けに読んだ人間から言わせていただきますと、一作読んだら少し間を開けた方がよいと思います。ちゃんと息継ぎしてから次の三大奇書に行ったほうがよい。

ただ、私も若い頃そうでしたし、多くの方がそうだと思うのですが、何度跳ね返されても「いや読破してやりたい！ チャレンジしたくなる！」という独特な魅力が三大奇書にはあります。まずは一番ユーモアがあって読みやすい、『虚無への供物』から足をそろりと入れてみるのはいかがでしょうか。

それでは今週も素敵なブックライフを！ ようへいでした。

中井英夫『虚無への供物』

