8000回稼働のウーバー配達員が確信した「ロケットナウ」の勝算…「デリバリー離れ」を覆す驚きの戦略

フードデリバリー業界に突如現れた「ロケットナウ」。配達員、ひいては顧客の「デリバリー離れ」が叫ばれる中、なぜサービスを拡大できるのか。これまで8000回のフードデリバリーをこなしたウーバー配達員ライター、佐藤大輝氏が明らかにする。

「デリバリー離れ」の今、新規参入したロケットナウの正体

フードデリバリー業界の新たな挑戦者、「ロケットナウ」が今現場で話題だ。ロケットナウは韓国企業Coupang（クーパン）の日本法人が運営するデリバリーサービスで、2025年1月から東京でサービスを開始。以降、サービス提供エリアをジワジワと拡大させ、現在は12都府県でサービスを展開している。アプリのダウンロード数は200万を突破した。

フードデリバリー業界はウーバーと出前館、大手企業の“2強”状態が続いている。Woltやmenuといったサービスも追随しており、血で血を洗うような「フードデリバリー戦国時代」が繰り広げられている。コロナ渦ではピンク色のバッグを背負った「フードパンダ」も存在感を放っていたが、2022年に日本から撤退した。

筆者は2020年からウーバー配達員として働いている。2025年からは出前館配達員としても働き始め、これまでの配達件数は2社合わせて8000回を突破した。フードデリバリーの現場では今、物価高に伴う節約志向の高まりなど、「利用者のフードデリバリー離れ」に頭を悩ませている。

「配達員のフードデリバリー離れ」も深刻だ。注文数減少に伴い、配達員が稼げない状態が続いている。1件あたり300〜500円前後の報酬を「塵も積もれば山となる」の精神で積み上げていく配達員は、個人事業主として働いているため“時給保障”がない。時間帯によっては“時給0円”になることもザラだ。さらにタイミーなど単発仕事の充実、最低時給の引き上げなどもあり、条件のいい仕事に配達員が流れやすい構造がある。

そんな状況下で新規参入してきたロケットナウ。東京近郊では「注文数が多過ぎるため、配達員が嬉しい悲鳴を上げている」といった声も聞こえてくる。いったい何が同社の快進撃を支えているのか？

デリバリー業界で最安値？驚きの低価格戦略

同社の快進撃を支えているのは、利用者も配達員も「大丈夫かな？」と心配になるほどの低価格戦略だ。なんとロケットナウでは、サービス料が無料！ さらに配達手数料も無料！

これまでのフードデリバリーでは、店舗価格より120〜160％ほど値上げされた金額が「デリバリー価格」として設定され、ここにサービス料や配達手数料が加算されるのが“業界の常識”だった。最終的な支払いが店舗価格の2倍近くになることもあり、「そんなに高いなら店舗に食べに行く」「もはや貴族の食べ物」といった不満の声も少なくなかった。

例えばウーバーで吉野家の料理を頼んだ場合、牛丼並盛が780円（店舗価格・税込498円）。牛すき鍋膳1410円（店舗価格・税込899円）。この料金にサービス料と配達手数料が加算される。もしも筆者の住んでいるエリアで、ウーバーを使って牛すき鍋膳を1つ頼むと……1410円＋サービス料207円＋配達手数料150円＝1767円の支払いが必要になる。

しかしロケットナウなら、サービス料と配達手数料が1円もかからない。筆者がロケットナウの吉野家メニューを調べたところ、牛丼780円。牛すき鍋膳は1410円。ウーバーの「デリバリー価格」と同じだった。試しに牛すき鍋膳をカートに入れ、お会計画面に進んでみたところ……サービス料と送料は無料。小計1410円と表示された（さらに初回30％割引のクーポンが適用され、最終的な支払いは987円になった）。

まったく同じものが、他社よりも安い値段で手に入るのであれば、そのサービスを利用する人が現れるのも頷ける。しかもロケットナウでは、バーガーキングなど一部店舗で「お店と同価格」で料理を届けてくれるというから驚きだ。

※ロケットナウでは注文額が1200円に満たない場合、最低注文調整額として150円が加算される。ウーバーでは780円未満の注文をする場合、少額手数料として150円で加算される。つまり最低注文額に関しては、ロケットナウよりウーバーの方が“使い勝手”がいい。

今後より認知が進めば、ますます人気が高まってくるかもしれないロケットナウ。いったい配達員はどのうな働き方をしているのか。ウーバーや出前館と何か違いはあるのか⋯⋯。

今回私はロケットナウ配達員として初登録。その働き方について、内部から徹底検証を行った。その実態については後編〈8000回稼働のウーバー配達員が働いて実感した「ロケットナウ」のすごさ…シェア拡大は必然だが、じつは「課題も山積み」〉でご紹介する。

