日本で「結婚しない・できない人」がこんなに増加していた…「ひとり世帯」が一番多い「驚くべき事態」

じつは、いつの間にか日本は「単独（ひとり）世帯が一番多い」国になっていたことをご存知でしょうか。

今、ひとり世帯の現代人が密かに気になっている「ひとりで死んだらどうなるのか？」「死ぬ前に何をしておけばいいのか？」「死亡届の「届出人」は誰がなるのか？」「引き取り手のない遺体はどうなるのか？」……

発売たちまち重版の話題書『おひとりさま時代の死に方』では、意外と知らない制度のことから誰にも聞けない悩みまで、国内外メディアから取材殺到の第一人者がぜんぶ答えます！

（本記事は、井上治代『おひとりさま時代の死に方』の一部を抜粋・編集したものです）

生涯未婚率・単独世帯の増大

近年、“おひとりさま”問題がクローズアップされるようになってきた。

生涯未婚率は男女ともに1990年頃から数値が急上昇している（図表3）。

1920年から1950年までは男女ともに約2％以下でほぼ差が見られず、1960年以降は女性の生涯未婚率が男性を上回っていた。ところが、1985年に男女がほぼ同じになり、1990年に逆転。2025年以降の予測によると、男性の生涯未婚率は2040年にはほぼ3割、女性も2割弱と推計されている。

「単独（ひとり）世帯」の割合は、2005年の国勢調査では、わずかな差で「夫婦と子どもから成る世帯」に続く2位であったが、2010年調査で逆転し32.4％で1位となった。2020年は38.0％、（これ以降、推計値）2025年は40.1％、2030年で41.6％、2040年には43.5％で、65歳以上の単独世帯数は1041万世帯となる見込みである（国立社会保障・人口問題研究所の2024年推計）（図表4）。

日本の家族で「ひとり世帯」が一番多いというのは、過去に例のない驚くべき事態である。

